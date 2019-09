La Vita in Diretta: imprevisto in studio, Cuccarini e Matano bloccati

La Vita in Diretta: il led non si apre, Cuccarini e Matano bloccati prima di entrare in studio

La Vita in Diretta è iniziata solo ieri, ma i nuovi conduttori stanno incassando una grande approvazione da parte del pubblico. Dopo la prima puntata molto attesa, Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono stati sorpresi da un piccolo incidente in studio prima della loro entrata. Nulla di grave, spieghiamo subito, ma i due conduttori sono rimasti bloccati dietro il led prima di iniziare la diretta. Questo non ferma la voglia di fare sia della Cuccarini che di Matano che sorridono nonostante gli imprevisti. Chi ha seguito la seconda puntata de La Vita in Diretta per la stagione 2019/2020 avrà notato un ritardo dei presentatori nell’entrare in studio e dare il benvenuto ai telespettatori. Lorella e Alberto sono rimasti bloccati dietro il led, prima che questo si aprisse per consentire loro di iniziare la puntata.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano, imprevisto a La Vita in Diretta: la reazione dei conduttori

Nulla sembra fermare Lorella Cuccarini e Alberto Matano. I due nuovi conduttori de La Vita in Diretta mostrano tutta la loro felicità per ricoprire questo ruolo e niente sembra fermali. Nonostante gaffe ed imprevisti, la diretta deve proseguire o nel caso della seconda puntata iniziare. I primi minuti della seconda puntata del programma pomeridiano di Rai 1 ha presentato un piccolo quanto divertente imprevisto per Lorella e Matano. “Non ci volevano far entrare“, dice la Cuccarini mentre ride e scherza con il collega. La loro reazione non poteva essere migliore, tutto in nome del sorriso e dello scherzo.

La Vita in Diretta parte bene: Lorella ringrazia il pubblico

C’era davvero tanta attesa per la nuova edizione de La Vita in Diretta. La Cuccarini è tornata alla Rai accanto ad un giornalista serio ed apprezzato, e la coppia aveva creato subito una certa curiosità. E le aspettative del pubblico non sono state deluse. La partenza de La Vita in Diretta di lunedì 9 settembre è andata molto bene e questo ha portato la Cuccarini a ringraziare il pubblico e tutti i blog e siti che si sono occupati di loro. Che grande inizio!