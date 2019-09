La Vita in Diretta: Mara Venier fa una bellissima sorpresa a Lorella Cuccarini ed Alberto Matano

Ci siamo, la nuova edizione de La Vita in Diretta è finalmente partita. Quest’anno al timone del famoso programma pomeridiano di Rai 1 troviamo due conduttori d’eccezione: Lorella Cuccarini ed Alberto Matano. Il celebre giornalista, volto del Tg1, si è così tuffato in questa avventura per lui tutta nuova accanto alla bionda showgirl. La prima puntata è dunque iniziata carica di commozione. I due conduttori sono entrati in studio sfoggiando grandi sorrisi accompagnati dalla canzone di Eros Ramazzoti “Vita ce n’è” e dagli applausi del pubblico presente. Lorella è apparsa subito a suo agio, del resto lei si è sempre dimostrata abile nel condurre un programma televisivo.

La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini ed Alberto Matano felici di lavorare insieme

Prima di iniziare con il primo servizio, dedicato al bodyshaming, Lorella Cuccarini ed Alberto Matano hanno voluto esprimere la loro emozione per l’inizio di questo nuovo percorso e per loro è anche arrivata una grandissima sorpresa. Mara Venier ha infatti inviato loro un bellissimo video per augurargli buon lavoro. “Dico la verità, noi siamo molto emozionati perché è un privilegio essere alla guida di un programma così storico”, ha detto Lorella e Alberto Matano ha invece aggiunto: “Sono felice di condividere questo percorso con te, sei fantastica”. Insomma i due conduttori mostrano di avere già un perfetto feeling, il che è davvero un grande punto a loro favore. Incuriosisce davvero molto come andrà questa nuova edizione. Questa coppia sicuramente regalerà al pubblico grandi soddisfazioni.

La Vita in Diretta: Mara Venier fa una sorpresa ad Alberto e Lorella

Mentre i due parlavano, però, dalla regia qualcuno gli ha suggerito che c’era un video per loro. Era una sorpresa di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha inviato loro un filmato speciale: “Volevo fare l’in bocca al lupo ad Alberto Matano e a Lorella Cuccarini. Buon lavoro ragazzi, vi voglio bene”. Alberto e Lorella hanno poi salutato la conduttrice veneziana e si sono apprestati a presentare al pubblico a casa il nuovo studio, a dir poco favoloso. In seguito, hanno raggiunto i loro primi ospiti, seduti nel salotto, per affrontare il primo argomento con protagonista Vanessa Incontrada.