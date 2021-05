Lorella Cuccarini ha risposto alle domande dei fan su Instagram e tante di queste erano su Amici 2021. Non solo su ciò che sta succedendo in questa edizione, ma anche sul suo futuro come insegnante. Lorella Cuccarini sarà confermata per la prossima edizione? Qualcuno lo ha domandato direttamente alla conduttrice e ballerina, che non ha ignorato la domanda e ha deciso di rispondere. Naturalmente è ancora presto per pensare al cast del prossimo anno, anche se nulla esclude che tutti i professori vengano confermati per la 21esima edizione.

Proprio per questo motivo, per Lorella Cuccarini è presto per pensare ad Amici 21. Alla domanda sulla conferma come insegnante, infatti, lei ha risposto così:

“Non abbiamo ancora finito questa edizione, quindi mi sembra ancora prematuro parlarne. Quello che posso dirvi è che per me è stata un’esperienza magnifica”

In attesa di scoprire se la Cuccarini sarà professoressa anche nella prossima edizione, ci sono state domande anche sulla 20esima che si avvia alla conclusione. Sabato sera in diretta su Canale 5 si scoprirà chi è il vincitore di Amici 2021 e in corsa per la vittoria c’è anche un allievo di Lorella: Alessandro Cavallo è in finale. Il ballerino si giocherà la vittoria del circuito danza con Giulia Stabile e può giocarsi le sue carte anche per la coppa di vincitore assoluto dell’edizione.

Lorella sperava di vedere Alessandro in finale, ha raccontato di aver sofferto insieme al pubblico in attesa di scoprire se era tra i finalisti o meno. Lei è orgogliosa del ballerino, ma soprattutto felice perché Alessandro si è fidato e affidato. In finale ha intenzione di godersi lo spettacolo, perché pensa che tutti i finalisti abbiano già vinto e non ci saranno diatribe tra professori. Inoltre è sicura che Alessandro avrà un futuro radioso davanti a sé, tenendo in considerazione anche le proposte di lavoro già ricevute. A tal proposito ha specificato che l’offerta per Dirty Dancing arrivata in semifinale vale per il ruolo di protagonista dello spettacolo!

Le hanno anche chiesto cosa pensa di Tancredi, al centro di una polemica su Arisa in queste ore. Ebbene, Lorella Cuccarini si è sbilanciata sul giovane: “Per me è il vincitore morale”, ha detto. Le piace la scrittura del cantante come anche la musica; le canzoni di Tancredi le piacciono più di tutte.