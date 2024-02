Lorella Cuccarini: “Al ritorno in Rai ho detto no, Amici ormai è casa”

Lorella Cuccarini condurrà al fianco di Amadeus la quarta serata del festival di Sanremo. A pochi giorni dal debutto, ha raccontato come si sente ed ha svelato di aver rifiutato il ritorno in Rai in un programma tutto suo. Ormai per lei Amici rappresenta una famiglia.

A Fanpage la showgirl ha ripercorso la sua esperienza passata a Sanremo e si dice pronta per questa nuova emozione che l’attende. Ha però chiarito che questo ritorno in Rai è solo momentaneo, poiché non ha nessuna intenzione di lasciare Amici. Ha confessato, infatti, di essere molto grata a Maria De Filippi perché questa nuova opportunità le ha permesso di rinascere e riscoprirsi. Lavorare fianco a fianco con i ragazzi la fa sentire più viva e l’aiuta a imparare cose nuove e a mettersi in gioco.

Lorella ha dunque chiarito che non è vero che ha rifiutato la proposta in Rai per paura che qualcuno l’additasse di sfruttare la situazione politica del momento, ma perché ad Amici si trova davvero bene. Ad oggi quindi non è intenzionata a mollare il banco da prof.

“Veramente il motivo principale per cui ho rifiutato l’offerta è perché sto benissimo dove sono. Ad Amici ho trovato un gruppo accogliente. Mi piace lavorare con i giovani. Sento di essere un valore aggiunto, anche se con un ruolo non da protagonista“.

Ha però rivelato che non potrà mai sentirsi una vera e propria ospite in Rai. L’azienda ha rappresentato per lei una casa per tanti anni e sarà come un ritorno al passato. Dal cast di Amici sta avendo molto sostegno per quest’esperienza, in particolare dalla De Filippi: “Maria fa il tifo per me e mi ha detto che andrà benissimo. I ragazzi sono gasatissimi“.

Le parole su Mew

Lorella ha anche espresso il suo parere su Mew, l’allieva di Amici che improvvisamente ha abbandonato la scuola a causa di un forte momento di depressione che stava vivendo. L’insegnante ha spiegato che questo talent non è una passeggiata, ma mette i ragazzi di fronte a delle prove dure da superare e non tutti purtroppo ci riescono. Le è comunque vicina e ritiene che presto arriverà anche il momento giusto per l’artista, poiché sostiene che abbia un grande talento.

“Amici è un programma impegnativo, difficile. Stare chiusi per tanti mesi, convivere con persone che non conosci, lavorare a ritmi concitati, è un impegno molto gravoso per chi partecipa. Sono fondamentali una notevole tenuta psicologica e tanta determinazione. Noi prof cerchiamo di accompagnare i ragazzi con un approccio professionale, ma anche e soprattutto umano. Valentina è un talento incredibile, la considero una delle migliori. Se non è stato questo il momento, avrà una nuova occasione per splendere“.

Il ritorno a Sanremo

La cantante era già tornata su quel palco lo scorso anno. Sempre durante la serata cover, si era esibita con Olly ne La notte vola. Ora aiuterà Amadeus proprio nella conduzione dell’appuntamento dedicato ai duetti. Una grande emozione per lei.

Ha rivelato che sarà affiancata da due persone importantissime che la seguono sempre e fanno il tifo per lei da dietro le quinte: suo fratello Roberto e sua figlia Chiara.

Ha inoltre aggiunto di essere molto grata al direttore artistico e sa che questo invito le è arrivato perché a legarli c’è una grande amicizia. Condividere il palco con lui è la cosa che le fa più piacere. Ritiene anche che sarà difficile per chi verrà dopo eguagliare Amadeus, dopo il grande successo dei suoi Sanremo.