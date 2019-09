Lorella Boccia al settimo cielo: il programma Rivelo torna in tv

Lorella Boccia news: Real Time trasmetterà di nuovo Rivelo

Continua la carriera da conduttrice di Lorella Boccia. L’ex ballerina di Amici è stata riconfermata alla guida di Rivelo, il programma che ha condotto lo scorso anno con successo su Real Time. Come rivela Tv Blog, la Boccia ha già iniziato nei giorni scorsi le riprese delle nuove puntate. Al momento gli ospiti della trasmissione sono top secret ma pare che Rivelo avrà due puntate in più rispetto al 2018. Dunque passerà dalle sei iniziali ad otto. La messa in onda della nuova stagione è prevista entro la fine dell’anno, come sempre in seconda serata. In passato si sono lasciati intervistare dalla Boccia: Stefano De Martino, Malena, Ignazio Moser, Costantino Vitagliano, Raffaello Tonon e tanti altri. Oltre a Rivelo, Lorella tornerà pure alla guida del daytime di Amici insieme a Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro.

La vita privata di Lorella Boccia: amore a gonfie vele con Niccolò

È un periodo davvero d’oro per Lorella Boccia. Oltre al lavoro, che le sta regalando grandi soddisfazioni, la giovane presentatrice si sta godendo questi primi mesi di matrimonio. Lo scorso giugno Lorella è convolata a nozze con il manager Niccolò Presta, figlio del noto agente dello spettacolo Lucio. All’evento, che è stato celebrato a Roma, hanno preso parte diverse personalità del mondo dello spettacolo. Tra i tanti: Antonella Clerici, Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico, Veronica Peparini con il nuovo compagno Andreas Muller.

Lorella Boccia contro le malelingue: “Non sono raccomandata”

Prima del matrimonio con Niccolò Presta, Lorella Boccia ha messo a tacere le malelingue. “Nessuno mi ha regalato nulla. Non sono raccomandata. Prima di conoscere Niccolò avevo già partecipato ad Amici come concorrente e poi ero entrata nel cast dei ballerini professionisti, avevo esordito come conduttrice a Colorado, ed ero arrivata a Ciao Darwin”, ha assicurato la Boccia.