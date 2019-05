Lorella Boccia sposa Niccolò Presta: “Non sono raccomandata”

Lorella Boccia e Niccolò Presta: ecco come si sono conosciuti

Ad un passo dalle nozze Lorella Boccia e Niccolò Presta sono pronti a diventare marito e moglie. Come riportato dal settimanale Chi, il matrimonio della ballerina e del figlio del più noto Lucio Presta è stato fissato per il prossimo 1 giugno: “Manca poco alle nozze. Dopo tre anni sposerò il mio compagno”, ha spiegato la Boccia alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Sempre più innamorati, Lorella e Niccolò sono pronti a pronunciare il fatidico si, ma prima del grande giorno la ballerina ai lettori di DiPiù Tv ha voluto raccontare come si sono conosciuti ed innamorati lei e il suo compagno. Lorella ha ammesso di aver conosciuto Niccolò a Ciao Darwin, nel 2016, mentre lei era nel corpo di ballo dello show del quale lui era il produttore. Dopo un primo approccio un po’ rigido, Niccolò ha deciso di invitarla a cena. Inizialmente però Lorella non ha accettato infatti, come dichiarato dalla ballerina: “Ero diffidente, stavo sulle mie. Volevo essere sicura che fosse veramente interessato a me“.

Lorella Boccia: “Nessuno può definirmi raccomandata”

Alle pagine di DiPiù Tv Lorella ha poi voluto precisare in modo molto chiaro che nessuno può definirla raccomandata solo perchè sta per sposare il figlio di Lucio Presta, manager importante di grandi artisti come Roberto Benigni e Paolo Bonolis. “Nessuno mi ha regalato nulla” ha dichiarato Lorella che ha poi raccontato: “Prima di conoscere Niccolò avevo già partecipato ad Amici come concorrente e poi ero entrata nel cast dei ballerini professionisti, avevo esordito come conduttrice a Colorado, ed ero arrivata a Ciao Darwin”. La ballerina ai microfoni di DiPiù Tv ha voluto quindi specificare come la sua carriera aveva già preso piede nel mondo dello spettacolo ancora prima di incontrare Niccolò, suo futuro marito.

Niccolò Presta è il figlio di Lucio Presta, marito di Paola Perego

Niccolò Presta è il figlio di Lucio Presta, uno dei manager tv più famosi nonché marito di Paola Perego. Niccolò, frutto del precedente matrimonio di Presta, ha una sorella, Beatrice. Quest’ultima è fidanzata con un altro volto noto del piccolo schermo: il modello svedese Daniel Nillson, conosciuto ai più per il ruolo del Bonus in Avanti un altro ma pure per la partecipazione a Ballando con le Stelle. Il figlio di Lucio Presta lavora nella società di famiglia, l’Arcobaleno Tre, che si occupa di curare le carriere delle celebrities ma anche di produzioni tv.