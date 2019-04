Lorella Boccia sposa Niccolò Presta: confermato il matrimonio a giugno

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sposano a giugno

A un anno e mezzo dalla proposta di nozze, arrivata durante un romantico viaggio in Kenya, Lorella Boccia e Niccolò Presta sono pronti a diventare marito e moglie. Il matrimonio della ballerina e del figlio del più noto Lucio Presta è stato fissato al prossimo 1 giugno, come svela il settimanale Chi. Di recente la conduttrice del daytime di Amici ha perso il padre, malato da tempo, ma i preparativi per il grande evento e il lavoro stanno aiutando la giovane a superare questo momento doloroso. “Manca poco alle nozze. Dopo tre anni sposerò il mio compagno. Le nozze e il lavoro sono il miglior antidoto contro il dolore”, ha spiegato la Boccia alla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Nessun dettaglio sull’evento tra Lorella Boccia e Presta Junior

Al momento Lorella Boccia non ha rilasciato alcun dettaglio sul matrimonio con Niccolò Presta. Per il momento è nota solo la data, ovvero il prossimo primo giugno. Subito dopo la fine degli impegni televisivi di Lorella, al momento indaffarata come conduttrice del daytime di Amici e come coreografa di Ciao Darwin. Qualche mese fa, invece, la Boccia ha presentato un nuovo format su Real Time: Rivelo. La 27enne di Torre Annunziata sta cercando di imporsi come showgirl a tutto tondo e per il momento la sua carriera procede a gonfie vele.

Niccolò Presta è il figlio di Lucio Presta, marito di Paola Perego

Niccolò Presta è il figlio di Lucio Presta, uno dei manager tv più famosi nonché marito di Paola Perego. Nicolò, frutto del precedente matrimonio di Presta, ha una sorella, Beatrice. Quest’ultima è fidanzata con un altro volto noto del piccolo schermo: il modello svedese Daniel Nillson, conosciuto ai più per il ruolo del Bonus in Avanti un altro ma pure per la partecipazione a Ballando con le Stelle. Il figlio di Lucio Presta lavora nella società di famiglia, l’Arcobaleno Tre, che si occupa di curare le carriere delle celebrities ma anche di produzioni tv.