Lorella Boccia e Niccolò Presta, i figli possono attendere: parla la ballerina

Lorella Boccia e Niccolò Presta, feeling alle stelle. La danzatrice in confidenza: “Dopo il matrimonio piangevamo sempre. Un figlio? Non ora”

Lorella Boccia, 29 anni, e Niccolò Presta, 27, sono più innamorati che mai. Il 1° giugno 2020 hanno festeggiato il primo anniversario di matrimonio. Una sorta di seconda cerimonia romantica, in cui hanno ri-indossato gli abiti nuziali per rinnovarsi ulteriormente i sentimenti. Ora la conduttrice e ballerina di Amici Speciali si racconta a ruota libera al settimanale Oggi, al quale ha descritto come il legame con il marito sia solidissimo e il feeling cresca sempre di più. Un amore puro e genuino. Persino, narra la danzatrice, subito dopo le nozze “piangevamo sempre”. Lacrime di emozione e felicità, non certo di dolore e preoccupazione. Ed è proprio alla luce di un rapporto tanto onesto, magico e intenso che la quarantena – che ha provocato diversi grattacapi a parecchie coppie – su di loro non ha influito minimamente. Anzi ne sono usciti ancora più innamorati, convinti e uniti.

Amici, Lorella Boccia: “Niccolò, uomo di cui ti puoi fidare”

Giorno dopo giorno, sempre insieme, 24 ore su 24. Questa è stata la quarantena per una larga fetta di italiani E questa è stata la quarantena per la Boccia e Presta. C’è chi ha avuto non pochi fastidi per la convivenza forzata e prolungata (chiedere a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ad esempio). Non loro. “E infatti o ci si separa o l’amore si rafforza. Per noi è stato un momento magico, abbiamo potuto condividere le nostre passioni, anche solo stando in giardino ognuno con il suo libro”, spiega Lorella che per il marito ha solo parole di profonda stima e affetto sincero, parlando di un uomo “buono, gentile, galante, una persona di cui ti puoi fidare, che darebbe l’anima pur di difendere le persone che ama”. Da diverso tempo il gossip e i fan spingono per un lieto annuncio. Dopo il matrimonio un bebè in arrivo? La coppia non lo esclude, ma non nel futuro prossimo. Meglio aspettare ancora un poco.

Lorella Boccia, i figli possono aspettare

“Nel mio cuore l’idea di avere figli c’è, me lo auguro, ma con calma. Per ora dobbiamo ancora smaltire il matrimonio (Lorella ride, ndr)”, dichiara la danzatrice che passa a discutere del lato professionale. La danza continua a praticarla, allo stesso tempo ha l’obbiettivo di diventare una conduttrice a tutto tondo. La gavetta è già cominciata con Rivelo (Real Time). Il sogno è quello di intervistare Maurizio Costanzo perché “chiacchierare con lui sarebbe come frequentare cinque anni di liceo in un’unica sera”. Dall’altro lato la giovane non ha nessuna intenzione di lasciare il primo ‘amore’, la danza, come poc’anzi accennato. Anche perché tutto è cominciato da lì e le radici da cui si proviene non si devono mai scordare. “Si tratta di una passione che non morirà mai”, conclude la Boccia.