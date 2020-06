Lorella Boccia e Niccolò Presta di nuovo “sposi”: la sorpresa dopo un anno

View this post on Instagram

Stamattina ho indossato il mio abito da sposa, esattamente dopo un anno. Ero ferma e fissavo quella macchia di vino. Ricordo quell’istante come fosse ieri. Le immagini sembrano scolpite nel mio cuore così come ogni giorno vissuto con te amore mio. Come una folle ti ho costretto ad indossare il tuo abito e ti ho portato nel tuo posto speciale. Non so descrivere i miei sentimenti. Quello che so è che il mio cuore esplode quando ci sei tu. Buon anniversario amore mio ❤️