Lorella Boccia è incinta del primo figlio: la foto col pancione

Lorella Boccia è incinta del primo figlio! La ballerina di Amici di Maria De Filippi e oggi conduttrice è in dolce attesa, ma è riuscita a tenere nascosto il lieto evento fino a oggi. Lorella è sempre stata attiva sui social, ma è stata molto attenta a non far trapelare nulla. Ha affidato l’annuncio del lieto evento a Verissimo: è sul loro profilo Instagram che è apparsa oggi la foto di Lorella Boccia col pancione. La prima in cui si vede chiaro e tondo che è in dolce attesa, ma Silvia Toffanin ospiterà la futura mamma nella puntata di sabato per raccogliere le sue prime sensazioni.

Silvia riuscirà a sapere anche se Lorella Boccia è incinta di un maschietto o una femminuccia? Ormai è diventata quasi una tradizione per le future mamme svelare a Verissimo se è un fiocco rosa o un fiocco azzurro. Tante lo hanno fatto prima di lei, quindi potrebbe farlo anche Lorella. Nel post su Instagram c’è scritto solo che Lorella Boccia diventerà mamma per la prima volta e che sabato da Silvia racconterò tutte le sue emozioni di questo magico momento. Lei ha commentato con dei cuori, senza riprendere la notizia sul suo profilo.

Sul profilo della Boccia infatti tutto tace, come su quello del futuro papà Niccolò Presta. Evidentemente hanno dato l’esclusiva a Verissimo, magari anche in vista dei nuovi impegni in tv di Lorella. Presto tornerà in onda su Italia 1 con un late show in seconda serata. Ieri è stata da Paolo Bonolis ad Avanti un altro pure di sera, ma del pancione non c’era traccia. Il motivo? La trasmissione è stata registrata settimane fa, molto probabilmente la pancia non si vedeva ancora tanto ed è riuscita a camuffarla con i vestiti.

Intanto sono tantissimi i commenti di auguri e di congratulazioni per Lorella Boccia e Niccolò Presta: diventeranno genitori a due anni dal matrimonio. Si sono sposati il 1 giugno del 2019. Di quanti mesi è incinta Lorella Boccia? Lo svelerà a Verissimo, ma a occhio dovrebbe essere al quarto o al quinto mese di gravidanza. Quindi in tempo per svelare se è in attesa di un maschio o di una femmina. A meno che il bimbo, o la bimba, non si sia fatto vedere!