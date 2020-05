Lorella Boccia e Niccolò Presta emozionatissimi: “Giorno da ricordare”

Momento indimenticabile per Lorella e Niccolò: il fidanzato della ballerina di Amici al settimo cielo

Un giorno importante, per Niccolò Presta e Lorella Boccia, che hanno segnato da ormai quattro anni sul calendario immaginario dei ricordi più belli. Oggi festeggiano il loro quarto anniversario di fidanzamento: entrambi hanno scritto dei messaggi speciali su Instagram, ricevendo una marea di auguri, anche da altri personaggi famosi come loro. Sembrava solo ieri quando si erano incontrati per la prima volta e adesso sono marito e moglie, sempre più innamorati e col sogno continuamente acceso di metter su famiglia. Quel sogno potrebbe diventare presto realtà.

Anniversario fidanzamento Lorella Boccia e fidanzato: messaggi social

Lorella Boccia, ultimamente, ha incuriosito per la sua particolare dieta, mentre oggi per il gossip su di lei e Niccolò Presta: hanno tagliato il traguardo dei quattro anni insieme. Il primo ad aver ricordato questa giornata indimenticabile è stato Presta, che su Instagram ha scritto: “E ho comprato la maglia più larga e c’è spazio per te. Buon anniversario (di fidanzamento)”; queste sono state invece le parole di Lorella: “Esattamente 4 anni fa mi hai baciata per la prima volta. Fu una giornata piena di emozioni tra timidezza, imbarazzo e provocazioni. Salvai nelle note quella data perché sentivo che quello sarebbe stato un giorno da ricordare. Ed eccoci adesso! Buon anniversario (di fidanzamento)”.

Matrimonio Lorella Boccia e Niccolò Presta: un giorno che non dimenticheranno mai

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono sposati lo scorso anno, per questo hanno precisato “anniversario di fidanzamento”. Una bel momento, per la coppia, così come quello di Emma Marrone, che ha potuto finalmente abbracciare i genitori e il fratello.