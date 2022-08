La danzatrice protagonista di uno sfogo dopo che è stata costretta a trascorrere diverse notti insonni per via dei capricci della figlia

Un figlio rivoluziona la vita ed è una delle gioie più grandi – se non la più grande – che una persona possa provare. Ma ciò non significa che non ci siano degli “effetti collaterali”. Ne sa qualcosa Lorella Boccia che è diventata madre lo scorso ottobre della piccola Luce Althea. Nelle scorse ore la conduttrice televisiva, che si trova in vacanza in Kenya, è spuntata su Instagram ed è stata protagonista di uno sfogo nel cuore della notte causato dai capricci della bimba. Il frutto d’amore avuto assieme al marito Niccolò Presta ogni tanto non le dà tregua e la snerva.

“Certe notti sono più dure di altre. Forse i nuovi dentini le danno più fastidio del solito. Ormai passeggiamo da due ore e mezza, lancia il dudu a terra ogni cinque minuti e si aggrappa ai capelli come fossero tende. Certe notti è veramente frustrante e snervante”, ha scritto Lorella a corredo di un video in cui la si vede passeggiare con la piccola in braccio nel tentativo di placarla e tranquillarla. “Papà intanto è sveglio ma bloccato a letto con la schiena. E allora un bel respiro e proviamo a tranquillizzarci con la ninna nanna, coccole e carezze. Forse ci siamo quindi corro a letto“, ha concluso.

Lo sfogo è stato intercettato da molti fan della danzatrice. Diversi coloro che le hanno dato sostegno e le hanno espresso la loro comprensione. Tante anche le mamme nella sua stessa situazione che le hanno detto che si trovano sulla stessa barca, sottolineando che il ‘lavoro di madre’ è un qualcosa che dà un’infinità di gioie e soddisfazioni, ma al contempo, in certi momenti, è assai duro e attraversato da attimi di sconforto.

Lorella Boccia: la vacanza in Kenya e quello scherzo di cattivo gusto sulla fine del matrimonio con Niccolò Presta

Lorella Boccia si sta godendo le vacanze agostane in Kenya. Nel Paese africano è sbarcata due settimane fa assieme al marito e alla piccola Luce Althea, con i quali si sta godendo mare e spiaggia. Nei mesi scorsi la conduttrice, a proposito di Niccolò Presta, ha fatto uno scherzo ai propri fan, raccontando su Instagram che il compagno l’aveva lasciata. La notizia si è subito diffusa sul web e tra le agenzie stampa, fatto che ha spinto la Boccia a rivelare che si era trattato di uno scherzo e che in realtà con il consorte non c’era alcun problema di coppia. Diversi coloro che hanno ritenuto la ‘marachella’ di cattivo gusto ed evitabile.