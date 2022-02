Lorella Boccia e Presta: lei annuncia l’addio, ma è uno scherzo di pessimo gusto

La love story è andata in frantumi: le dichiarazioni della conduttrice arrivano come un fulmine a ciel sereno

AGGIORNAMENTO: Lorella Boccia, dopo che ha dichiarato di essersi lasciata con Niccolò, ha pubblicato altre Stories raccontando che si è trattato di uno scherzo. C’è chi si diverte così sui social, facendo finta di essersi lasciata con il marito. Pazienza!

Fulmine a ciel sereno: Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono lasciati. A riferirlo è la stessa danzatrice e conduttrice attraverso una Stories pubblicata su Instagram. Soltanto il 20 ottobre scorso la coppia ha festeggiato la nascita della loro prima figlia, Luce Althea. Sui social un tripudio di foto familiari. Poi, però, qualcosa si è rotto: negli ultimi giorni chi segue Lorella e Presta in rete si è accorto che non si sono più mostrati assieme. Difficile però pensare che si fossero detti addio. Ed invece è così. Secondo quanto narrato dalla Boccia, Niccolò non torna a casa da venti giorni. E sempre da venti giorni non vede nemmeno la bimba.

Da quanto spiegato dalla Boccia, la rottura non si sarebbe consumata in modo leggero: “Alcuni di voi hanno notato l’assenza di Nick sui miei social, ne avevo già parlato qualche settimana fa. Ci siamo allontanati, ci siamo lasciati. Non torna a casa da 20 giorni, non vede la bambina da 20 giorni. Credo non ci sia bisogno di aggiungere altro”. Così la danzatrice che con la chiosa finale pare volere lasciar intendere di non condividere in alcun modo l’atteggiamento assunto dall’ormai ex marito.

La love story sarebbe stata investita da una poderosa crisi negli ultimi mesi. Non chiaro se prima che nascesse la figlia o dopo. Certamente è stata celata per motivi di privacy visto che spulciando i profili social di Lorella e Niccolò tutto pareva filare liscio fino a Capodanno. Fino a quella data ci sono post romantici con tanto di dediche zuccherose e promesse d’amore.

Se la Boccia ha deciso di rompere il silenzio, tutto continua a tacere sul fronte Presta. Il produttore televisivo, per ora, è trincerato dietro a un silenzio tombale. Non si sa nemmeno di preciso dove si trovi. Quel che è sicuro è che da quasi tre settimane non è al fianco della moglie.

Resta ora da capire se la profonda frattura sentimentale possa essere risanata o no. La notizia ha lasciato i ‘seguaci’ della coppia sgomenti, in quanto del tutto inaspettata. Alla vigilia della nascita di Luce, Lorella raccontava di come Niccolò fosse premuroso con lei. Dopo la venuta alla luce della piccina, come poc’anzi rimarcato, tanti post d’amore. Poi il buio.

Lorella Boccia e Niccolò Presta, le tappe del loro amore

Il loro amore è nato nel 2016 e due anni dopo, durante un viaggio in Kenya, è arrivata la romantica proposta di matrimonio, alla quale hanno fatto seguito i fiori d’arancio. Le nozze si sono svolte a Roma, il 1° giugno del 2019.