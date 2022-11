Non c’è pace tra Loredana Leccio, Albano e Romina Power. La soubrette e giornalista pugliese, splendida neo 50enne, sta pensando di portare in tribunale la storica rivale. A farlo sapere il settimanale Nuovo, che ha avuto modo di ascoltare una cara amica della famiglia Carrisi.

Loredana Lecciso sarebbe andata su tutte le furie dopo la diffida che Romina Power ha inviato a Domenica In, nella puntata in cui era ospite proprio la compagna di Albano. La figlia del mitico Tyron Power ha messo praticamente il bavaglio, durante l’intervista, sia alla Lecciso sia alla sua (ex?) amica Mara Venier.

Parla un’amica di Loredana Lecciso

La gola profonda, molto vicina alla Lecciso, ha spiegato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Loredana ha chiesto aiuto agli avvocati. Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a Romina. La sua diffida ha danneggiato la Lecciso perché incide nella sua libertà di espressione, quasi fosse un’estranea nella vita di Albano. E pesa anche sulla sua “libertà professionale”: sembra che un’altra ospitata, in un programma registrato, sia stata cancellata”

A quanto pare Loredana Lecciso non avrebbe alcuna voglia di porgere l’altra guancia a Romina Power, nonostante negli ultimi anni abbia cercato di trovare un accordo con l’ex moglie e collega di Albano Carrisi.

“Loredana si è sentita più volte umiliata quando la Power ha dichiarato pubblicamente che tra lei e Albano c’è ancora un sentimento”

Sembra che questa volta Albano – che ha sempre sognato una famiglia allargata e pacifica – sia pronto a sostenere Loredana Lecciso:

“Lui appoggia le scelte della compagna. Lory non vuole accettare un ruolo di secondo piano”

Del resto ormai sono venti anni che la Lecciso è accanto ad Albano: insieme hanno avuto due figli, Jasmine e Albano Junior detto Bido, che sono entrambi molto legati ai genitori.

Stando a quanto raccontato dall’insider Loredana Lecciso è una donna sensibile, con le sue fragilità, e sarebbe stanca delle continue provocazioni di Romina Power che starebbe facendo di tutto per metterla definitivamente da parte, nella vita privata così come in quella pubblica.

Di recente la Power è tornata a vivere in Puglia, come annunciato a Verissimo. A detta di molti un modo per infastidire ancora di più Loredana Lecciso, che vive a Cellino San Marco con Albano. Non a caso su Instagram Yari Carrisi, il figlio di Albano e Romina, ha confidato che il piccolo comune brindisino da paradiso si è trasformato in un vero e proprio inferno.

Yari, così come le sorelle Cristel e Romina Junior, non sono mai andate troppo d’accordo con Loredana Lecciso. Quest’ultima qualche anno fa non è stata neppure invitata al matrimonio di Cristel con il ricco imprenditore Davor Luksic.