Loredana Lecciso e Romina Power: è guerra dopo la diffida in tv

Cosa è successo dopo la diffida di Romina Power a Domenica In, nella puntata con protagonista Loredana Lecciso? Il gesto dell’ex moglie di Albano Carrisi avrebbe mandato su tutte le furie la soubrette pugliese. A spifferarlo un amico della 50enne al settimanale Nuovo: la Lecciso sarebbe davvero stanca di questi comportamenti dell’artista americana.

Una fonte ha dunque raccontato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Loredana si sente danneggiata. Sono 20 anni che Romina fa di tutto per stuzzicarla. Nelle interviste parla di sé come se fosse ancora la moglie di Albano, sul palco gioca a fare l’innamorata. Lory è davvero stanca”

Stando a quanto spifferato dall’amico di Loredana Lecciso, la scorsa estate sarebbe stato organizzato a Cellino San Marco un pranzo con tutto il clan Carrisi. Il clima sembrava disteso, c’era aria di tregua. Ma a quanto pare non sarebbe bastato e Romina è così tornata all’attacco. La gola profonda ha aggiunto:

“Finché si trattava di condividere ogni tanto gli spazi, Loredana ha fatto buon viso a cattivo gioco. Romina è stata per un lungo periodo ospite nelle tenute Carrisi in una casetta a sua disposizione. Ma con questa diffida va ad intralciare il lavoro di un’altra persona, che non può parlare liberamente e rischia di perdere opportunità in tv. Oltre alla beffa, c’è anche un potenziale danno economico da non sottovalutare”

Loredana Lecciso è stanca di Romina Power

A tenere ancora a freno Loredana ci sarebbero i due figli nati dalla relazione con Carrisi – Jasmine e Albano Junior – per amore dei quali la Lecciso starebbe cercando di non perdere le staffe del tutto prima di passare al contrattacco. Ma è chiaro che Romina Power, scomodando i suoi avvocati, per mettere il bavaglio alla rivale in tv non ha di certo lanciato segnali distensivi.

Una diffida che non sarebbe andata giù neppure a Mara Venier, storica amica di Romina Power. Negli ultimi anni l’ex moglie di Albano ha sempre inaugurato le varie stagioni di Domenica In. Ad eccezione di quest’anno: la 71enne ha preferito l’ospitata dalla rivale Silvia Toffanin a Verissimo. Cosa è accaduto tra le due?

In una precedente intervista per la stampa Loredana Lecciso ha assicurato che un giorno verrà fuori tutta la verità su questo presunto triangolo amoroso che la vede coinvolta con Albano e Romina Power. La giornalista e soubrette ha rimarcato che nessuno ha mai raccontato la realtà dei fatti.

Di sicuro la sua relazione con Carrisi procede a gonfie vele da ormai venti anni: i due hanno saputo creare un legame solido e forte, con gli stessi valori alla base. Nell’ultimo periodo, poi, Loredana Lecciso è diventata più riservata e discreta, molto concentrata sulla famiglia.