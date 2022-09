Loredana Lecciso: “La verità sul triangolo tra me, Albano e Romina”

By

Loredana Lecciso ha tagliato un traguardo importante, quello dei 50 anni. Un’età che la soubrette e giornalista di Lecce raggiunge con armonia e serenità. Il suo rapporto con Albano Carrisi è più saldo che mai così come il rapporto con i figli Brigitta (nata dal precedente matrimonio con Fabio Cazzato), Jasmine e Albano Junior, detto Bido.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Loredana Lecciso ha confidato che il regalo più bello ricevuto per i suoi 50 anni è l’equilibrio conquistato con Albano. Da qualche anno la coppia ha ritrovato quella che la Lecciso ha definito dimensione iniziale. Tra alti e bassi i due si amano da ben ventidue anni. Troppe persone si sono intromesse in questo rapporto ma alla fine è stata Loredana a vincere e a dimostrare la profondità di questo sentimento.

“Un conto è la vita pubblica e un altro è quella privata e io ho sempre conosciuto una sola realtà: quella che io e lui viviamo tra le mura di casa nostra”, ha spiegato Loredana Lecciso. E il triangolo con Romina Power, indimenticabile ex moglie di Albano? Su questo punto la neo 50enne è stata chiara e diretta:

“Non c’è mai stato alcun triangolo…Le verità vengono fuori nel bene e nel male: è solo questione di tempo e io sono una donna paziente”

Stando alle parole di Loredana Lecciso, Albano Carrisi non avrebbe mai tentennato, almeno nel privato, dopo la reunion artistica con Romina Power. Del resto l’americana ha fatto soffrire parecchio il leone di Cellino San Marco e grazie a Loredana il musicista ha saputo trovare inedita gioia e serenità. Un nuovo equilibrio ritrovato negli ultimi anni, con il progressivo allontanamento della Lecciso dal mondo dello spettacolo.

La nuova vita di Loredana Lecciso

Niente lusso, sfarzo ed esagerazione: la nuova Loredana Lecciso è più discreta e riservata che mai. Sono lontani i tempi delle telefonate-litigate in diretta tv con Albano, dei gossip e delle malelingue. Ora Lory ha capito cosa è davvero importante nella sua vita e ha scelto di custodirlo e proteggerlo nel migliore dei modi.

A tal proposito Loredana ha diradato le sue ospitate sul piccolo schermo, che sono diventate sempre più rare e sporadiche. Oggi la Lecciso preferisce godersi il focolare domestico, il suo compagno e i figli, che segue passo dopo passo nonostante la distanza.

La primogenita Brigitta, che sta per convolare a nozze, vive in Kenya, mentre Jasmine e Bido si sono trasferiti a Milano per frequentare l’Università.