Non c’è pace per Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Tra i due, che nell’ultimo periodo hanno ritrovato intesa e armonia, c’è di mezzo ancora una volta Romina Power. La diffida che l’artista americana ha inviato a Domenica In durante l’intervista di Loredana con la figlia Jasmine ha scosso i già precari equilibri.

Gli ultimi gossip su Albano, Romina e Loredana

Stando a quanto raccolto dal settimanale Di Più Tv pare che nella sua diffida Romina Power abbia chiesto esplicitamente che “lei non venisse nominata, né venisse nominata la sua storia con Albano e che non si parlasse neanche della tournée che quest’autunno affronterà in giro per il mondo con il suo ex marito”.

Amici vicini alla famiglia Carrisi hanno assicurato che “Albano è furioso. Romina del resto non è nuova a queste prese di posizione nei confronti suoi e della sua compagna. Ma questa volta lo ha fatto davanti a milioni di persone e ha arrecato danno anche a se stessa e all’immagine romantica che il pubblico ha sempre avuto di lei”.

Secondo qualcuno “Romina sarebbe gelosa di Loredana e non sopporterebbe l’idea di aver perso il ruolo di primadonna a Cellino”. Inoltre pare che alla Power sia arrivata una voce piuttosto fastidiosa: Albano si sarebbe finalmente deciso a sposare Loredana Lecciso dopo venti anni e due figli insieme.

Il commento di Loredana Lecciso

Dal canto suo Loredana Lecciso, interpellata direttamente dalla rivista edita da Cairo Editore, si è limitata a dire:

“Si poteva evitare. Anche perché la signora non era stata assolutamente contemplata nel pensiero degli autori di Domenica In. C’è un limite a tutto e questa volta si è oltrepassato il limite”

Insomma a Cellino San Marco si respira un clima piuttosto teso visto che Romina Power è tornata a vivere in Puglia. Una scelta dettata dal grande amore per questa Regione italiana anche se, secondo qualche fan, la 71enne proverebbe una certa nostalgia per gli anni del suo matrimonio con il cantante 79enne.

In tanti, dopo la diffida di Romina Power, si sono schierati dalla parte di Loredana Lecciso. In molti sostengono che la figlia di Linda Christian non accetti che Albano si sia rifatto una vita, anche a distanza di tanti anni dal loro divorzio, avvenuto nel 1999.

Romina Power è tornata a vivere in Puglia

Al momento nessun commento é arrivato da parte di Albano o di Romina. Entrambi sono molto riservati e gelosi della propria privacy e più volte in passato hanno espresso una certa insofferenza nei confronti del gossip e della cronaca rosa.

In una recente intervista a Verissimo, insieme alle figlie Cristel e Romina Junior, la Power ha ammesso di essere single e di non cercare a tutti i costi un compagno. Dopo la rottura con Albano la cantante, attrice e pittrice non è mai uscita allo scoperto con un altro uomo.