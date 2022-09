Romina Power è tornata in tv, ospite di Verissimo. A Silvia Toffanin l’ex moglie di Albano Carrisi non ha nascosto di aver affrontato un serio problema di salute nell’ultimo periodo. L’artista americana ha dovuto fare i conti con un’operazione al ginocchio che è stata necessaria dopo aver rischiato di non poter più camminare.

“Sono in una fase di recupero per i problemi al ginocchio, non riuscivo quasi più a camminare, mi sono operata quest’anno. La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mi capirà. Ma piano piano sto recuperando”

Romina Power ha passato l’estate in Messico, con la sua famiglia d’origine. Ha poi trascorso diverse settimane in Puglia in compagnia del figlio Yari e di una brava insegnante di yoga. A Verissimo la 70enne ha inoltre annunciato di essere tornata a vivere stabilmente in Italia, nel Salento.

Una decisione che, come precisato dalla stessa Romina Power, non c’entra nulla con Albano Carrisi, che vive a Cellino San Marco con la compagna Loredana Lecciso. Romina ha rimarcato il suo grande amore per la Puglia, terra che l’ha accolta e ospitata con immenso affetto e qui ha deciso di tornare a vivere.

Rigorosamente da sola: non c’è nessun uomo misterioso nella vita privata di Romina Power. La cantante ha confidato di aver provato ad uscire con qualche spasimante durante gli anni trascorsi in America ma di non avere più la pazienza di un tempo.

Romina Power non si sente sola ma circondata da tanto amore: quello dei figli, dei tre nipoti (i bambini di Cristel Carrisi) e dei suoi tre cani. Una vita dunque piena di sentimento per la Power, che ha inoltre rimarcato di essere una mamma e una nonna molto orgogliosa della famiglia che ha costruito.

Nel corso dell’intervista a Verissimo Romina Power non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni su Albano Carrisi. I due hanno trovato un’intesa professionale e restano bravi e attenti genitori ma nulla più. Nessun ritorno di fiamma, come desiderano i fan da tempo.

Oggi Albano è sereno accanto a Loredana Lecciso, conosciuta ben venti anni fa. Un’armonia arrivata dopo un lungo periodo burrascoso e che ha portato la soubrette leccese a lasciare addirittura il mondo dello spettacolo per dedicarsi al compagno e ai figli Jasmine e Albano Junior, detto Bido.