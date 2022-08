Loredana Lecciso spiega come ha salvato la sua storia con Albano

Una lunga storia d’amore quella tra Albano e Loredana Lecciso. La coppia è ormai unita da oltre venti anni anche se in tutto questo lasso di tempo ha dovuto fare i conti con numerose incomprensioni, discussioni e terze persone. Nell’ultimo periodo, però, il cantante di Cellino San Marco e la compagna sono riusciti a rafforzare il loro legame, a creare un’armonia e un’intesa di cui nessuno dei due può proprio fare a meno.

In un’intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel Loredana Lecciso ha confidato:

“Ora tra noi regna una bella armonia. L’abbiamo conquistata. Per quanto riguarda la vita pubblica, non importa, si possono inventare triangoli, quadrilateri e tutto ciò che vogliono. Ma nel privato ho eretto un muro a difesa di noi due e da quel momento è andato sempre tutto per il meglio”

Dunque con le unghie e con i denti Loredana Lecciso ha salvato il suo rapporto con Albano Carrisi, che rischiava di finire anche a causa di terze persone. Proprio la neo 50enne ha ammesso:

“Troppe persone si sono messe in mezzo, si sono inserite nella nostra vita privata e hanno reso tutto più difficile. Quando stavamo da soli invece trovavamo sempre un equilibrio perfetto, l’armonia, ci plasmavamo l’uno attorno all’altra. Vengo da una famiglia dove la sera si chiudeva la porta e il mondo restava fuori, ma questo con Albano non è possibile ovviamente e così le cose sono state un po’ complicate”

Il passato è però alle spalle e tra Albano e Loredana Lecciso oggi il presente è più roseo che mai. La soubrette ci ha inoltre tenuto a precisare che Carrisi non si è mai arrabbiato per le sue numerose partecipazioni in tv. A quanto pare è stato lo stesso cantante a spingerla a partecipare al reality show La Fattoria nel 2004, che ha un po’ segnato il debutto di Lory sui canali nazionali dopo la gavetta in un’emittente regionale pugliese.

A quanto pare l’artista non gradiva semplicemente l’immagine che la compagna dava in quegli anni al pubblico: un’immagine completamente diversa dalla realtà che ha portato ad alcuni contrasti che poi sono stati ampiamente superati, complice pure la presenza dei due figli Jasmine e Albano Junior, detto Bido, che oggi sono grandi.

I due ragazzi si sono trasferiti a Milano per studiare all’Università: la prima si divide tra la passione per la musica e gli studi in Comunicazione allo Iulm mentre il secondo è iscritto alla Cattolica, alla Facoltà di Economia e Management.

La nuova vita di Loredana Lecciso

Niente lusso, sfarzo ed esagerazione: la nuova Loredana Lecciso è più discreta e riservata che mai. Sono lontani i tempi delle telefonate-litigate in diretta tv con Albano, dei gossip e delle malelingue. Ora Lory ha capito cosa è davvero importante nella sua vita e ha scelto di custodirlo e proteggerlo nel migliore dei modi.