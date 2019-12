È morta la madre di Albano: a Storie Italiane Vladimir Luxuria parla di come sta Loredana Lecciso

La morte di Jolanda Carrisi, madre di Albano, ha scosso la famosa famiglia pugliese ma pure l’Italia intera. Se Romina Power non ha esitato a ricordare l’ex suocera su Instagram lo stesso non ha fatto Loredana Lecciso. Quest’ultima ha preferito non pubblicare nulla sui social network, trincerandosi dietro un assordante silenzio. Nel corso degli anni non sono mancati gli screzi tra Jolanda e Loredana – dovuti perlopiù alla relazione tumultuosa tra la Lecciso e Albano – ma di recente le due si erano riappacificate. A Storie Italiane, nella puntata in onda su Rai Uno mercoledì 11 dicembre, Vladimir Luxuria e Angela Mellillo hanno fatto delle rivelazioni importanti su Loredana e su come sia sconvolta da questa grave perdita.

Vladimir Luxuria ha sentito telefonicamente Loredana Lecciso

“Ho sentito Loredana per telefono, era molto affranta, molto dispiaciuta. Jolanda era malata da mesi ma è morta all’improvviso”, ha raccontato Vladimir Luxuria a Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane. Anche Angela Melillo ha raggiunto telefonicamente la Lecciso: “È molto provata dalla situazione”. “Sì, Loredana è molto dispiaciuta”, ha aggiunto l’inviata Barbara Di Palma, che si è precipitata a Cellino San Marco per raccontare dell’ultimo saluto a Jolanda, scomparsa all’età di 96 anni. Dunque, è probabile che la Lecciso abbia semplicemente scelto di vivere questo dolore lontano dal mondo social, dove è seguita da parecchi follower.

Loredana Lecciso assente ai funerali di Jolanda Carrisi?

Lontano da tutto e da tutti, non è ancora chiaro se Loredana Lecciso prenderà parte ai funerali di Jolanda Carrisi, previsti in Puglia alle 16 di mercoledì 11 dicembre.