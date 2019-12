Yari Carrisi in tv, malattia nonna Jolanda: “Ultimo anno difficile”

Yari Carrisi ricorda la nonna Jolanda ai microfoni di Mattino 5 e Storie Italiane: un anno difficile

Un momento doloroso quello che stanno vivendo Albano Carrisi e la sua famiglia. Ieri è morta la mamma Jolanda, nella sua casa a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. La donna di 96 anni, purtroppo, non stava già bene da tempo. Le sue condizioni si erano ultimamente aggravate e questo l’ha portata a restare a letto per diverso tempo. Tutti i familiari erano molto legati a lei e tra questi vi è anche Yari Carrisi, figlio di Albano e Romina Power. L’uomo ha scelto ieri di ricordare la nonna attraverso un dolcissimo post su Instagram, che li ritrae insieme. Non solo, oggi parla ai microfoni di Mattino 5 e di Storie Italiane, direttamente da Cellino. Yari spiega di provare difficoltà a parlare in questo momento, ma esprime tutto il suo amore nei confronti della nonna Jolanda, da lui ritenuta la nonna adottiva di tutta Italia. Il figlio di Albano racconta di essere stato sempre molto vicino alla donna e di vederla come una seconda mamma. Era lei, infatti, a prendersi cura di lui e delle sue sorelle quando i genitori partivano per lavoro. Oggi Yari racconta come la nonna abbia combattuto la sua malattia. In particolare, a Storie Italiane svela che questo è stato un anno molto difficile per lei, tra alti e bassi.

Albano, il figlio Yari: nonna Jolanda era per lui una seconda mamma

“Ultimo anno difficile, di alti e bassi. Ultimamente non riusciva più a cantare”, confessa Yari in diretta ai microfoni di Storie Italiane. “Era lei che si occupava di noi, è stata un po’ anche una madre per me. Non mi salutava neanche, quando arrivavo lei mi diceva: ‘Hai mangiato?’ Ogni volta che torno qui in Puglia metto su qualche chilo”, così Yari ricorda sua nonna Jolanda ai microfoni di Mattino 5. “Ha vissuto una vita completa, intera, lunga. Chi mai se lo aspettava nel 1923 che aveva un mondo da scoprire e che sarebbe andata avanti così a lungo la sua vita e che sarebbe stata così piena. Ha lasciato un pezzo di magia”, continua il figlio di Albano. Un momento delicato per la famiglia Carrisi, che si ritrova a dire addio a una persona davvero troppo importante. Anche Romina ha scelto di condividere un post, nella serata di ieri, per ricordare colei che ha rappresentato una figura importante nella sua vita.

Yari Carrisi, il ricordo della nonna Jolanda: “Sono stato con lei tutti questi giorni”

“In questi momenti faccio difficoltà a mettere una parola dietro l’altra, mi viene più naturale parlare in inglese. Sono stato con lei tutti questi giorni”, dichiara Yari in diretta ai microfoni di Mattino 5 a Cellino. Il figlio di Albano descrive la nonna Jolanda come una persona umile, con una grande dignità. Un bellissimo ricordo quello che la donna ha lasciato non solo tra i componenti della sua famiglia, ma anche in tutto il paese.