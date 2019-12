Romina Power, morte madre di Albano: le parole della cantante

Romina Power, le parole sulla scomparsa della madre di Albano: “Eternamente grata”. Il post della cantante

Nella giornata odierna è giunta la triste notizia della morte di Jolanda Ottino, la madre di Albano. Tanti i messaggi social dedicati al cantante pugliese: tra questi, poche ore dopo l’annuncio della scomparsa dell’anziana signora (si è spenta all’età di 96 anni a Cellino San Marco), c’è stato anche quello di Romina Power. L’ex coniuge dell’artista ha pubblicato sul suo profilo Instagram un caloroso saluto d’addio rivolto a Jolanda, aggiungendolo a una foto che la ritrae assieme alla donna venuta a mancare.

“Mi hai accettato come una figlia”

“Mamma Yolanda, mi hai accolta come una figlia ed io ne sarò eternamente grata. Vivrai per sempre nel mio cuore”, il messaggio d’addio di Romina per la mamma di Albano (Pochi minuti dopo la cantante statunitense ha pubblicato un secondo messaggio e una foto in cui abbraccia Jolanda: “Così per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno“). Finora nessun commento social da parte di Loredana Lecciso, altra ex celebre del cantante pugliese. Visti gli ottimi rapporti tra lei e Carrisi non c’è alcun motivo di dubitare che la showgirl abbia espresso le proprie condoglianze in forma privata. Circa la scomparsa dell’anziana signora, è stata la Vita in Diretta a parlarne per prima in tv. Durante la trasmissione c’è stata una breve parentesi del programma che ha dato la notizia. “Purtroppo è morta la madre di Albano Carrisi. Sapete la signora Jolanda che è stata una grande donna ed ha accompagnato Al Bano in tutta la sua vita”, sono state le parole dei conduttori.

“Al Bano è stato informato dal fratello Franco e sta tornando da Roma”

Il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini ha inoltre organizzato un collegamento in diretta con Vincenzo Sparviero della Gazzetta del Mezzogiorno, che ha dato dei dettagli su quanto accaduto: “Al Bano è stato informato dal fratello Franco e sta tornando da Roma, dove doveva imbarcarsi per l’Albania, dove aveva un impegno professionale. Jolanda Ottino, la moglie di don Carmelo e madre di Al Bano e Franco, si è spenta nella tenuta di Cellino, proprio sotto la casa di Al Bano. I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa di Cellino e ovviamente la notizia si è subito diffusa nel paese, tra le persone più vicine alla famiglia Carrisi”.