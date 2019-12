Albano, è morta la mamma Iolanda: l’annuncio a La vita in diretta

Morta la mamma di Albano Carrisi, addio alla signora Iolanda

È morta la mamma di Albano Carrisi. La signora Iolanda si è spenta oggi pomeriggio, intorno alle cinque e un quarto, nella sua casa di Cellino San Marco. L’annuncio della scomparsa della donna è stato dato a La vita in diretta, dove Alberto Matano e Lorella Cuccarini si sono riuniti al centro dello studio per dare questa notizia appena giunta in redazione. Una notizia che ha scosso un po’ tutti, visto che mamma Iolanda è stata spesso protagonista di interviste e servizi televisivi ed è come se tutti la conoscessero. I fan di Albano Carrisi soprattutto sono rimasti colpiti da questa notizia, che ha sorpreso un po’ tutti in questo pomeriggio del 10 dicembre 2019.

Albano Carrisi, morta mamma Iolanda: l’annuncio durante La vita in diretta

Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno parlato con un giornalista in collegamento, che ha spiegato bene la notizia aggiungendo dei dettagli. La signora Iolanda si è spenta verso le cinque e un quarto di oggi pomeriggio e al suo fianco non c’era Albano. Il cantante si trova a Roma e stava per imbarcarsi per lavoro, era in partenza per l’estero quando ha ricevuto la triste notizia. Dopo aver appreso della morte della mamma Albano si è subito diretto verso Cellino San Marco, informato dal fratello Franco.

Lutto per Albano, mamma Iolanda è morta oggi 10 dicembre

I funerali si terranno domani e di sicuro accorrerà moltissima gente a dare l’ultimo saluto a Iolanda, la mamma di Albano. La donna si è spenta a 96 anni e alla famiglia Carrisi è andato l’applauso e l’abbraccio di Alberto Matano e Lorella Cuccarini e di tutto il pubblico de La vita in diretta.