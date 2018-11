Loredana Lecciso e Jane Alexander sono nobili: l’esperto parla delle loro famiglie

Loredana Lecciso e Jane Alexander provengono da famiglie nobili

Mentre il caso della Marchesa d’Aragona è ancora avvolto nel mistero, spuntano i nomi di due persone del mondo dello spettacolo che hanno certificate origini nobili. Si tratta di Loredana Lecciso, ex compagna di Albano, e Jane Alexander, attrice inglese e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. A rivelare la verità è stato Andrea Borella, direttore da venti anni dell’Annuario della nobilità italiana. Sulle pagine del settimanale Grand Hotel l’uomo ha svelato che sia Jane sia Loredana provengono da due prestigiose famiglie. Entrambe sono al corrente della loro “situazione” ma tutte e due hanno scelto di non pubblicizzare troppo questo lato così privato. Ma in che modo Loredana e Jane sono nobili?

La storia della famiglia di Loredana Lecciso

Come raccontato da Borella, Loredana Lecciso discende da un’antica famiglia di baroni nota in Puglia dal 1300. I Lecciso hanno il classico stemma nobiliare – un albero di Leccio sormontato da una corona – e palazzi e possedimenti in tutta Lecce, che è sempre stata la città di questa famiglia. Gli avi di Loredana sono stati grandi amministratori della cosa pubblica: Gio Giacomo Lecciso è stato il tesoriere della Cattedrale di Lecce, mentre Pietro è stato un famoso avvocato e deputato della Repubblica Italiana. Inoltre a Lecce si possono ancora ammirare dimore storiche appartenute alla famiglia dei Lecciso.

“A Lecce c’è Palazzo Lecciso e pure all’interno del Duomo della città c’è un omaggio ai nostri antenati. Io non parlo mai di questi argomenti perché sembra che a parlarne si voglia “fare i belli”. Tuttavia confesso che nelle riunioni di famiglia mi diverto tantissimo ad ascoltare i racconti di mio cugino, che è un grande appassionato di araldica e che ci intrattiene con foto e racconti dei nostri antenati”, ha confermato la showgirl alla rivista.

La storia della famiglia di Jane Alexander

Jane Alexander discende invece dagli Alexander di Menstrie, un’antichissima famiglia dell’aristocrazia anglo-scozzese. Tra gli antenati dell’attrice di Elisa di Rivombrosa c’è addirittura re Ernesto Augusto Primo di Hannover, che è lo stesso casato al quale apparteneva la regina Vittoria, trisavola dell’attuale regina Elisabetta. Quindi la famiglia di Jane è imparentata con quella del principe Ernst di Hannover, l’attuale marito di Carolina di Monaco.

Fa parte della famiglia di Jane anche Sir William Alexander, che è stato il primo a colonizzare il Canada per conto della Corona inglese. All’uomo – che ha vissuto tra il 500 e il 600 – sono stati dedicati nel Regno Unito targhe e monumenti. Inoltre Jane può vantare come prozia Pamela Digby, nuora di Churchill e fidanzata per un breve periodo con Gianni Agnelli. “Jane sa di appartenere a un’antica e nobile famiglia, eppure non si è mai vantata”, ha assicurato Borella.