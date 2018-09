Jane Alexander: la vita privata dell’attrice e conduttrice tv

Chi è Jane Alexander: età, altezza, carriera e vita privata dell’attrice e conduttrice

Jane Alexander, 45 anni e alta 1.82cm, è una nota attrice e conduttrice televisiva nata in Inghilterra. La donna è arrivata in Italia da piccola, ma ha origini croate da parte di madre e britanniche da parte di padre. Sin dai primi anni dell’adolescenza è stata spronata dai suoi stessi genitori per entrare a lavorare nel mondo del doppiaggio. A 16 anni ha iniziato anche a posare come modella. La carriera televisiva ha invece avuto inizio nel 2001 circa, quando ha debuttato con la conduzione di Coming Soon Television. Dal suo primo lavoro sul piccolo schermo è stato tutto un susseguirsi di programmi tv e radiofonici, fino ad arrivare a lavorare anche per il grande schermo. Tra tutti i ruoli interpretati, il pubblico la ricorda soprattutto per aver prestato il volto alla malvagia Lucrezia in Elisa di Rivombrosa.

Jane Alexander: figli, marito e vita privata dell’attrice

Jane Alexander è seguitissima sui social ed è proprio sui suoi profili privati che pubblica numerosissimi e dolcissimi scatti in compagnia del suo uomo, Gianmarco. Prima di incontrare il musicista, Jane è stata legata sentimentalmente a Christian Schiozzi. Con quest’ultimo ha avuto il suo primo ed unico figlio, Damiano. Il rapporto con il suo unico genito è molto forte e proprio prima di prendere parte al reality-show Monte Bianco, la donna dichiarò di essere legatissima a suo figlio e di avere anche un ottimo rapporto di pace con il padre del ragazzo.

Jane Alexander pronta per il Grande Fratello Vip: curiosità sull’attrice e conduttrice

Ora, Jane è decisa a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e a mettersi nuovamente alla prova. Si definisce una persona testarda, ma allo stesso tempo riservata e disponibile verso gli altri. Da sempre è vicina ai diritti dei gay, tanto da condurre anche il Gay Pride insieme ad Ambra Angiolini nel 2002.