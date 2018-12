Loredana Lecciso a Storie Italiane conferma: “Natale insieme ad Albano a Cellino”

By

Ospite del programma di Rai1 Loredana Lecciso torna a parlare di Albano

Loredana Lecciso torna ospite a Storie Italiane. Davanti alle telecamere del programma in onda in diretta su Rai1 l’ex compagna di Albano ha concesso un’intervista alla conduttrice Eleonora Daniele. Protagonista della pagina rosa del format quotidiano, la conduttrice è tornata a parlare del suo rapporto con Albano. Loredana è stata infatti chiamata a commentare quanto dichiarato durante l’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. L’ex giornalista pugliese ha dichiarato di essere pronta a festeggiare il Natale in un modo del tutto inatteso. Loredana ha infatti rivelato che trascorrerà le feste a Cellino San Marco insieme ai figli e al cantante. La showgirl ha voluto poi commentare quanto dichiarato da Albano al settimanale Chi. Il cantante ha infatti riferito che trascorrerà le feste a casa e desidererebbe riunire sotto lo stesso tetto la sua grande famiglia allargata e dunque avere accanto anche l’ex moglie Romina Power. Loredana Lecciso sembrerebbe favorevole a questa possibilità.

Loredana Lecciso e il nuovo rapporto con Albano

Loredana Lecciso ha dunque confermato quanto era già stato dichiarato da Albano. I due ormai ex trascorreranno il Natale tutti insieme. La famiglia si riunirà a Cellino San Marco. Alla festa potrebbe partecipare anche l’ex moglie del cantante, Romina Power. L’eventualità non dispiace a Loredana Lecciso che, sebbene si dica tradizionalista, ormai ama e apprezza la sua grande famiglia allargata. Tra lei e Albano c’è ormai un rapporto fatto di profonda stima, affetto e grande considerazione. Messe da parte le incomprensioni, Loredana e Albano pensano alla serenità dei propri figli. Nelle scorse settimane i due sono stati anche immortalati insieme a teatro a Lecce durante un concerto.

Yasmine Carrisi debutta come attrice

Davanti alle telecamere di Storie Italiane, Loredana Lecciso ha parlato a lungo anche dei figli nati dalla relazione con Albano: Yasmine, nata nel 2001, e Albano junior, detto Bido, nato nel 2002. La conduttrice si è detta orgogliosa dei suoi ragazzi sempre alla ricerca di nuove esperienze. La più grande Yasmine ha appena debuttato come attrice. La giovane ha infatti preso parte ad un cortometraggio in costume in cui ha vestito i panni di Isabella d’Aragona.