Albano e Loredana Lecciso affiatati nelle prime foto insieme dopo l’addio

Albano e Loredana Lecciso di nuovo affiatati al concerto di Mogol

Affiatati e in armonia così sono apparsi Albano e Loredana Lecciso immortalati per la prima volta insieme dopo la clamorosa rottura. I due si sono detti addio ufficialmente lo scorso aprile ma da allora molte cose sono cambiate e oggi sembrano aver ritrovato la serenità. Come documentato dalle immagini pubblicate sul nuovo numero di Diva e Donna il cantante e la sua ormai ex compagna si sono rivisti in pubblico. Albano e Loredana Lecciso sono tornati a farsi vedere in coppia proprio a Lecce. L’occasione è stato uno spettacolo dell’amico Mogol al quale la coppia ha assistito seduta in prima fila. Durante il concerto i due ex si sono mostrati sorridenti e sereni e a fine serata si sono allontanati insieme in auto con Loredana al volante e Albano passeggero. La bufera è dunque ormai acqua passata tra i due che non si erano ancora mai visti così affiatati dopo l’ultimo addio. Ospite di Bianca Berlinguer a Carta Bianca, Albano ha però ribadito che lui e l’ex compagna non stanno insieme ma sono in ottimo rapporti per i figli. Il cantante ha inoltre dichiarato che il prossimo Capodanno sarà impegnato sul palco in Polonia accanto a Romina Power.

Albano e Loredana Lecciso: tanti segnali di riconciliazione

Dopo il clamore degli scorsi mesi sembra dunque che un clima di pace sia tornato tra Albano e Loredana Lecciso. Le polemiche e le battute al vetriolo del passato lasciano spazio ad una nuova armonia. Pare che gli incontri tra i due siano sempre più frequenti e caratterizzati da un clima di distensione. Segno dell’avvenuta riconciliazione sono le visite di Loredana all’immensa tenuta di Cellino San Marco, dove soggiorna anche Romina Power quando si trova in Puglia. Anche Albano è stato avvistato qualche volta a Lecce a casa della Lecciso.

Loredana Lecciso e Albano di nuovo sereni per amore dei figli

Dopo il clamoroso addio a Romina Power Albano, 75 anni, ha sposato Loredana Lecciso, 46 anni. Dalla loro unione sono nati due figli, Bido e Jasmine ormai adolescenti. E’ proprio per il loro bene e la loro serenità che il cantante e l’ex moglie hanno riallacciato i rapporti e sembrano aver trovato un nuovo equilibrio.