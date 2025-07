Loredana Cannata ricoverata in ospedale: problemi al cuore, come sta ora

L’Isola dei Famosi sarà anche conclusa ma continua a mettere a dura prova i suoi abitanti. Non solo Mario Adinolfi, ma anche Loredana Cannata è stata ricoverata in ospedale a causa di un malore al rientro in Italia dal reality. Sui suoi social, l’attrice ha voluto aggiornare e tranquillizzare i suoi sostenitori sulle sue condizioni, spiegano cosa le sia successo.

Questa mattina vi abbiamo raccontato il caso di Mario Adinolfi, ricoverato a Roma per un malore a seguito dall‘esperienza provante in Honduras. Il politico ha perso 26 kg nel corso del programma e le condizioni di privazione dell’Isola hanno messo a dura prova il suo fisico. Pochi minuti fa è stata la volta di Loredana Cannata a raccontare la sua esperienza: tre ore dopo il rientro in Italia ha accusato quella che viene chiamata ”fame d’aria”. I medici dopo scrupolose analisi hanno deciso di ricoverarla in cardiologia per ulteriori accertamenti. Lei però scherza, tranquillizzando i followers:

Per ironia della sorte sono su un’altra isola, l’isola Tiberina nell’ospedale che ora si chiama Gemelli Isola (…) Il mio primo letto dopo la stuoia è stato un letto d’ospedale

Loredana Cannata in ospedale: ”Conseguenze fisiche e psicologiche che sto ancora affrontando”

La ”fame d’aria” a cui fa riferimento la Cannata è una condizione medica che porta difficoltà respiratorie e può essere causato da diversi fattori tra cui uno sforzi fisici intensi, ma può essere legato anche a fattori psicologici. Loredana Cannata, rispetto agli altri concorrenti dell’Isola, oltre alla fame e alla stanchezza ha subito un ulteriore stress non indifferente. La scena drammatica a cui abbiamo assistito in diretta durante la sua prova di apnea ha lasciato un segno nei telespettatori, ma è dura immaginarsi quello che ha lasciato a lei. Non c’è da stupirsi se il suo corpo, dopo uno stress così spaventoso, ha lanciato un segnale di aiuto.

Loredana conferma nel suo post Instagram che, rivedendo il video della prova di apnea, ha pensato di perdere la vita in quel momento. Quando è riemersa è entrata in gioco l’adrenalina a darle forza, ma ora a distanza di tempo le conseguenze, sia della fame, sia del rischio della vita si stanno iniziando a far sentire. Ancora è ricoverata in cardiologia e aspetta di fare altri esami per accertarsi dello stato di salute del suo cuore e delle coronarie. Tuttavia il suo spirito non è cambiato, è ancora combattiva e sempre positiva come quando era sull’Isola, e siamo certi che affronterà questa ennesima sfida con la stessa forza con cui ha affrontato le durissime prove del reality e che presto tornerà a casa dai suoi cari.