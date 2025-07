Mario Adinolfi in ospedale, batosta: come sta e i motivi del ricovero

Spavento per Mario Adinolfi. Reduce dall’esperienza in Honduras a L’Isola dei Famosi, l’ex parlamentare, non appena è rientrato a Roma, è stato ricoverato. Lo ha fatto sapere lui stesso attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ha diramato delle foto in cui si è immortalato su un lettino d’ospedale con delle flebo. Nonostante il forte impatto delle immagini, fortunatamente non è accaduto nulla di drammatico. Adinolfi ha infatti spiegato, senza entrare nel dettaglio, di essersi dovuto affidare alle cure mediche non per problemi gravi, ma a causa del forte stress e della perdita di energie accumulate nel corso dei due mesi trascorsi lontano da casa.

“Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento”. Così l’ex parlamentare nel riferire di essere stato ricoverato. “Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare”, ha concluso. Dunque ha dovuto affidarsi alle cure mediche per problemi legati ai tanti sforzi che ha dovuto affrontare il suo corpo durante la permanenza in Honduras.

Quanti kg ha perso Mario Adinolfi durante L’Isola dei Famosi

Nelle scorse ore, attraverso un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Adinolfi ha spiegato che durante la sua esperienza nel reality Mediaset, nel complesso, ha perso 34 chili. 7 li ha smaltiti nella fase pre – Isola, cioè in quei giorni in cui il programma non era ancora iniziato ma gli spostamenti dei naufraghi in Honduras sì. I restanti 27 chili se li è tolti di dosso nel gioco vero e proprio.

Nella trasmissione è stato uno dei protagonisti assoluti, non rinunciando alla sua dialettica a tratti provocatoria a tratti filosofica. E non ha nemmeno rinunciato alle sue idee politiche, da molti considerate controverse, per usare un eufemismo. Molti avevano pronosticato che si sarebbe ritirato dopo pochi giorni e che avrebbe litigato senza sosta con gli altri compagni d’avventura. E invece non c’è stato alcun ritiro. Qualche bisticcio sì, ma nulla di particolarmente aspro.

Alla fine il pubblico lo ha apprezzato. E infatti Adinolfi si è guadagnato la medaglia d’argento, secondo soltanto a Cristina Plevani. La bresciana, a distanza di 25 anni dallo storico successo al Grande Fratello 1, è tornata a mettersi alla prova in un reality show. Medesimo risultato di allora: primo posto e vittoria.