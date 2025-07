Adinolfi a L’Isola dei Famosi: kg persi, Mirko lo ‘smaschera’ e Ventura si svela

C’è stato un grande cambiamento in Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi 2025 e non solo fisico. Sebbene molti telespettatori continuino a sperare che non vinca questa edizione del reality show, tanti altri hanno cambiato idea sul suo conto. Inizialmente appariva come il naufrago burbero e subdolo, senza peli sulla lingua sulle sue idee discutibili. Il politico sembrava non essere disposto alla pace, ma ecco che alla fine ha mostrato un lato di sé che ha conquistato molti telespettatori e, soprattutto, i suoi compagni d’avventura.

Chi l’avrebbe mai pensato, fino a qualche mese fa, che Adinolfi avrebbe dato sostegno in finale a Teresanna Pugliese, durante la sua eliminazione. Il politico ha sempre remato contro l’ex tronista di Uomini e Donne, verso la quale ha mostrato segnali di pace nelle ultime settimane. Mario appare cambiato, più comprensivo e disponibile con tutti. Per questo, molti telespettatori credono che il naufrago abbia portato avanti il suo personaggio divisivo all’inizio per questioni di gioco e che poi abbia mostrato il suo vero animo.

Adinolfi a L’Isola dei Famosi ha rappresentato un punto di riferimento per molti. In particolare, Alessia Fabiani ancora stasera in studio gli dà il suo appoggio ed emozionata fa il tifo per lui in questa finale. Intanto, per Mario arriva il momento di rivedersi allo specchio, prima della sua prova di nuoto. Ebbene Adinolfi in totale ha perso 26 kg, da 221 kg oggi pesa 195 kg. Un bel traguardo per il politico, che ultimamente ha anche affrontato delle sfide, mettendosi alla prova nonostante il suo peso e le sue difficoltà.

“Ci sono stati dei momenti in cui sono stato male e mi sono ricordato del tuo ‘non arrendersi mai’ e ‘sorridere'”, così Adinolfi ci tiene a ringraziare Simona Ventura, che nei momenti più complicati ha rappresentato il suo spirito guida. “Io sono molto felice. Ho continuato a guardare L’Isola per lui. Ho trovato un amico e non vedo l’ora di riabbracciarlo”, dichiara in studio Alessia. Ed è a lei e a Mirko Frezza che Mario manda il suo abbraccio dall’Honduras durante la finale.

A questo punto, Mirko ci tiene a dire la sua, presentando una particolare versione che fa felici molti telespettatori:

“Con Mario ho legato subito. Ho voluto conoscerlo e mi sono innamorato subito dei suoi occhi da orsacchiotto. Penso che lui porti avanti delle bandiere perché sono impopolari, ma in realtà non le pensi davvero”

Sarà davvero così? Adinolfi è spesso finito tra le polemiche per le sue dichiarazioni divisive sulla comunità LGBT+ e contro le coppie omogenitoriali, secondo Frezza, potrebbe in realtà portare solo una maschera in queste circostanze. Simona Ventura, intanto, ammette di essere stata la prima ad avere dei pregiudizi nei suoi confronti e di aver cambiato idea: “Ha abbattuto ogni pregiudizio, anche il mio. Li ha distrutti uno dopo l’altro”.