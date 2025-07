Isola, Teresanna instancabile fuori dai giochi: Gentili stupita, studio rema contro

I concorrenti a L’Isola dei Famosi si ritrovano stasera alle battute finali. Teresanna Pugliese dà inizio alla finale abbastanza carica. Negli ultimi giorni trascorsi in Honduras, l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto modo di riappacificarsi con Mario Adinolfi. Allo stesso tempo, si è scontrata ancora con Omar Fantini. Inoltre, ha avuto da ridire con Loredana Cannata. Le due naufraghe non hanno mai trovato un punto di incontro e non hanno stretto, pertanto, amicizia in Honduras.

Allo stesso tempo, Teresanna si è scontrata fino alla fine con Omar. Veronica Gentili è stupita e fa notare stasera che fino alla fine la Pugliese ha dimostrato di aver trovato un altro po’ di forza da tirare fuori. Lei stessa è sorpresa di questo:

“Non sapevo di avere queste riserve. Quando è una convivenza forzata, per quanto io mi sia impegnata a trovare una chiave, probabilmente a qualcuno non vado bene”

L’ex tronista fa notare che, riconosciuto oppure no il suo impegno, ormai i giochi sono fatti. Cristina Plevani racconta, invece, una settimana più tranquilla, che si è goduta evitando ogni tipo di scontro. “In realtà, nessuno ha discusso, solo io”, ironizza Teresanna, la quale in effetti ha continuato fino alla fine a essere al centro delle dinamiche. E così porta avanti il suo lavoro da reality show, dove le dinamiche per intrattenere il pubblico non devono mai mancare.

Questa edizione non è stata comunque fortunata in questo senso, tanto che molti telespettatori nel tempo hanno perso interesse. Questo è dovuto anche al fatto che vari concorrenti del gruppo Giovani hanno subito e di loro volontà lasciato l’Honduras. Intanto, per Teresanna nella finale de L’Isola dei Famosi 2025 arriva un videomessaggio molto tenero che ritrae i suoi due figli insieme. Il più grande fa il tifo per lei e la Pugliese non riesce a trattenere le lacrime.

A detta di molti telespettatori, dovrebbe vincere proprio Teresanna, l’unica ‘superstite del gruppo Giovani. L’ex tronista è stata al centro delle dinamiche di questa edizione, da vera protagonista. Si è spesso ritrovata anche a dover affrontare da sola l’ex gruppo dei Senatori e, in particolare, Mario Adinolfi e Omar Fantini. Per lei arriva anche il momento stasera, come per gli altri naufraghi, di rivedersi allo specchio dopo tutti questi mesi.

Teresanna si emoziona e dice di trovarsi molto bene. Infatti, la naufraga sembra apprezzare molto il fisico che ha attualmente, dopo la fame affrontata in Honduras. “Dopo aver partorito il secondo figlio è bellissimo”, dichiara entusiasta. “Una donna più asciutta e affaticata, ma anche ristorata”, afferma dallo studio Veronica Gentili. Intanto, proprio la Pugliese deve abbandonare subito la finale, perdendo al televoto contro Jey Lillo con il 35,86%.

“Non mi aspettavo di andare via subito, ma come non mi aspettavo di arrivare fino a qui. Stupendo fino a qui. Non ho molto da aggiungere, è un’esperienza che mi ha reso l’anima libera”

Queste le parole con cui Teresanna saluta l’Honduras e così la possibilità di vincere. Nel frattempo, questo risultato del televoto spiazza tutti. In studio, la maggior parte degli ex concorrenti invece applaude. Infatti, molti ex naufraghi avevano detto poco prima di voler vedere Jey vincere questo televoto. Da casa c’è chi sperava di vedere alla fine, nell’ultimo televoto, scontrarsi Adinolfi e Teresanna. Dopo la sua eliminazione inaspettata, la Pugliese riceve proprio il sostegno di Mario, che la abbraccia.