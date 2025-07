Isola dei Famosi finale: vince Cristina Plevani e Loredana rischia la vita

È arrivato il momento di eleggere il vincitore de L’Isola dei Famosi 2025. Ebbene ha vinto questa edizione Cristina Plevani. Come ha detto Mario Adinolfi, la sua vittoria rappresenta il finale di una bella storia, iniziata 25 anni, quando vinceva la prima edizione del Grande Fratello. Zitta zitta, evitando per la maggior parte del tempo gli scontri, è riuscita a conquistare il pubblico. Sin dall’inizio, va detto, la Plevani è stata considerata come papabile vincitrice. Inoltre, come ha fatto notare Veronica Gentili, Cristina ha indossato nella finale la maglia che portava quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia, da dove è uscita vittoriosa.

L’ultimo televoto ha visto sfidarsi Cristina, Mario e Jey. Prima di scoprire il risultato, Veronica Gentili si è commossa. Il video che ha ripercorso questa edizione con lei al timone non ha potuto non emozionarla. Dopo di che, è arrivato finalmente il momento di scoprire la classifica finale. Al terzo posto si è piazzato Jey Lillo, mentre al secondo Adinolfi.

Isola dei Famosi finale: Teresanna eliminata subito, Loredana rischia di annegare

Veronica Gentili ha dato inizio alla puntata finale salutando tutti gli ex concorrenti presenti in studio, Simona Ventura e l’ospite Scintilla. Spazio poi a Teresanna Pugliese, che instancabile ha retto i giochi fino alla fine. Ma ecco che l’ex tronista è stata eliminata, inaspettatamente, al televoto con il 35.86%, perdendo contro Jey Lillo (65.14%). Entrambi hanno avuto modo, prima di scoprire il risultato, di rivedersi allo specchio.

Anche gli altri naufraghi, rimasti in gioco, hanno avuto la stessa opportunità, come accade solitamente in una finale de L’Isola dei Famosi. Ogni volta, tutti loro hanno dovuto affrontare una prova per scoprire chi spedire al primo televoto in diretta dell’ultima puntata. Durante la finale è arrivato un momento di terrore per Veronica Gentili e tutti i presenti. Loredana Cannata, nel corso della sua prova, ha rischiato di annegare.

Panico in studio e in Honduras, dove la naufraga è rimasta impigliata alla corda, mentre si trovava sott’acqua, con i capelli. I soccorsi sono intervenuti velocemente e l’hanno portata in salvo.

“Pensavo di non farcela. Stavo cercando di tornare su. Poi mi sono impigliati i capelli e non riuscivo a districarli. Prendevo acqua e pensavo che potevo non farcela. A un certo punto, mi sono spaventata tanto. Non riuscivo a uscire dall’acqua”

Dopo di che, proprio lei è finita al primo televoto flash della serata contro Jey, che ha vinto anche questa volta. Loredana Cannata è stata eliminata con il 42.03%.

Isola dei Famosi: proposta di matrimonio di Vallesi, Omar eliminato

Dopo aver perso una sfida, Omar Fantini e Mario Adinolfi sono finiti al secondo televoto flash della serata. A questo punto, Veronica Gentili ha reso protagonisti Paolo Vallesi e la sua compagna di un momento molto romantico. L’ex naufrago è entrato in studio cantando e alla fine si è recato dalla fidanzata, di fronte alla quale si è inginocchiato facendole la proposta di matrimonio in diretta.

Intanto, Veronica Gentili nella finale de L’Isola dei Famosi ha dato il risultato del secondo televoto flash: eliminato Omar con il 44.93% (Adinolfi 56.07%).