Loredana Bertè, nuove battaglie in arrivo: “Tutte le necessarie, resto ad Amici chiaro?”

Serale Amici, Loredana Bertè confessa le sue intenzioni come “giudice rivoluzionario”

Loredana Bertè è ormai il giudice rivoluzionario del Serale per tutti gli appassionati di Amici di Maria De Filippi. Le sue proposte di modificare il regolamento ma anche di assegnazioni ai concorrenti fanno parecchio discutere. C’è chi apprezza e appoggia il suo modo di fare il giudice e chi, invece, non condivide i suoi modi di giudicare gli allievi o di continuare a fare “proposte rivoluzionarie”. Non ha intenzione di fermarsi, lo ha specificato ancora una volta in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni sull’ultimo numero in edicola. Insomma, se non fosse già abbastanza chiaro, Loredana Bertè è fiera della sua battaglia contro i giudizi dei professori e intende pienamente portarla avanti. Secondo la cantante, infatti, i professori potrebbero farsi influenzare dal percorso fatto con gli allievi durante l’anno e perdere oggettività sul talento.

Loredana Bertè non si ferma: “Farò tutte le battaglie necessarie”

A Loredana piace molto questo ruolo di “giudice rivoluzionario”: “Sì, mi piace. Ogni tanto le rivoluzioni vanno fatte perché servono a riportare l’equilibrio. Quali battaglie farò ancora? Tutte quelle necessarie a preservare il vero talento”. Come vi abbiamo accennato, la Bertè non si fermerà fino a quando penserà che quelli non abbastanza talentuosi, che lei ha definito “intrusi”, non saranno fuori. E sempre secondo lei, questi “intrusi” venivano mandati avanti dai professori (che li salvavano dal rischio eliminazione), ma illudendoli del loro talento: “A volte mi è sembrato che gli insegnanti non volessero esporsi più di tanto. Forse dipende dal fatto che hanno lavorato per mesi e mesi assieme ai ragazzi e magari si sono create delle preferenze al di là del merito”.

Amici 18 Serale, Loredana Bertè si svela: “Una ragazza mi somiglia moltissimo”

Nel corso dell’intervista, è stato chiesto a Loredana Bertè se ci sono dei ragazzi in cui lei si rivede. Questa la sua risposta: “C’è una ragazza che mi somiglia moltissimo, ma non posso svelare chi è. Sono una giudice e quindi devo essere assolutamente imparziale”. Non farà mai il suo nome, ma potrebbe essere Giordana Angi. Non sono mancati i complimenti a Maria De Filippi, che ha definito “una grande professionista, una vera stacanovista”. Lavorare con Maria piace molto a Loredana, “perché è sempre aperta a nuove idee”.

Loredana Bertè non lascia il Serale: “Non esiste, nessuno può sostituirmi”

A fine intervista, Loredana Bertè ha di nuovo parlato della notizia che si è diffusa qualche giorno fa. Si parlava infatti della possibilità che Loredana venisse sostituita come giudice al Serale, perché impegnata con il suo tour. Lei ha subito diffuso un comunicato in cui spiegava la verità. Se non fosse ancora chiaro lo ha ridetto a caratteri cubitali: “Una bufala pazzesca! Non esiste che lascio il programma. Mancherò solo una puntata, perché la data coincide con un concerto del mio tour a Bologna. Ma resto ad Amici fino alla fine dei miei giorni, chiaro? Nessuno può sostituirmi e prendere il mio posto”. La puntata in cui non ci sarà è quella dell’11 maggio.