Loredana Bertè a Che tempo che fa: “Il premio di Bisio? Io Non l’ho visto”

Ospite di Che tempo che fa Loredana Bertè: standing ovation ed il premio promesso da Bisio

Loredana Bertè, dopo il grande successo al Festival di Sanremo 2019, è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa nella puntata del 17 febbraio. Introdotta da una bellissima clip che ha raccolto alcune delle sue più grandi hit, si è esibita poi sulle note di Che cosa vuoi da me, brano sanremese scritto da Gaetano Curreri con cui si è classificata al quarto posto. Dopo l’amarezza per il podio e la vittoria mancati, Fabio Fazio l’ha accolta con enorme affetto in studio ed il pubblico presente le ha regalato l’ennesima standing ovation con scroscianti e lunghi applausi. Loredana Bertè ha ribadito che l’ultima volta all’Ariston per lei è stata un’esperienza incredibile e che ha sentito l’enorme affetto del pubblico. Quando Fazio le ricorda che per lei, dopo le proteste degli spettatori, è stato creato un premio ad hoc, Il premio del Teatro Ariston ideato al momento da Claudio Bisio, la cantante ha dichiarato che in realtà non ha ancora ricevuto nulla.

Loredana Bertè a Che tempo che fa: “Il premio dell’Ariston? Io non l’ho visto”

La cantante, dopo aver raccolto l’ennesima standing ovation su Raiuno a Che tempo che fa, ha parlato della sua ultima partecipazione a Sanremo. Fabio Fazio le ha fatto i complimenti per le gambe sfoggiate durante la kermesse musicale, ma anche e soprattutto per la sua Che cosa vuoi da me, che definisce “una canzone bellissima”. Il conduttore le chiede se anche Vasco Rossi aveva adocchiato la sua canzone e lei lo conferma: “Si, ma l’ha lasciata a me”. A questo punto si parla del grande successo della sua presenza a Sanremo, contraddistinta da ben tre standing ovation e dai cori di protesta quando si è scoperto che era fuori dal podio. Ecco cosa ha detto: “È il sogno di qualunque artista avere tre standing ovation… all’Ariston! E poi in più cori da stadio, all’Ariston!”. “Una cosa che rimarrà nella storia della televisione”, afferma Fazio. Subito dopo viene mandato un video con i vari momenti raccontati e il conduttore si rivolge a Loredana: “Hanno inventato un premio apposta per te”, riferendosi al premio promesso da Claudio Bisio per placare le polemiche del pubblico di Sanremo. “Probabilmente l’hanno fatto per calmare il pubblico, ma io non l’ho visto”, replica la Bertè. “Ma come non ce l’hai tu?”, chiede Fazio. E lei risponde spiritosamente, “No, ce l’ha Bisio”.

Loredana Bertè riceve a Che Tempo che fa il disco di platino

Durante la sua ospitata a Che tempo che fa, Loredana Bertè ha ricevuto anche il disco di platino per il tormentone estivo Non ti dico no feat. Boomdabash. A questo punto Fabio Fazio le chiede se è vero che non tornerà mai più al Festival della canzone italiana, suggerendole di tornarci ogni volta che può. Ma lei conferma la sua decisione definitiva: “Ci andrò quando lo presenteranno Topolino e la Banda Bassotti”. Frecciatina al direttore artistico Claudio Baglioni e alle presunte voci di conflitti di interesse? Chissà.