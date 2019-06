Lontano da te fiction: le anticipazioni della seconda puntata

Anticipazioni Lontano da te: cosa succede nella seconda puntata

Andrà in onda domenica 16 giugno su Canale 5 la seconda puntata di Lontano da te, la nuova fiction italo-spagnola con protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Nella seconda puntata -composta più precisamente dal terzo e quarto episodio della serie – Candela e Massimo continuano a vivere il loro strano rapporto, fatto di visioni quotidiane. A Roma intanto arriva Bice, la madre di Massimo, con un nuovo e giovane fidanzato, Enzo. Massimo non vede di buon occhio la relazione tra i due ed è irritato dai continui screzi tra la madre e Francesca, la sua storica fidanzata. Nonostante il legame duraturo tra Massimo e Francesca, Bice non ha mai sopportato troppo la dottoressa. A Siviglia, invece, Rosario, la madre di Candela, comincia a provare interesse per Annibale. Quest’ultimo sembra un tipo a posto ma grazie alle visioni che coinvolgono Massimo, Candela scopre che l’uomo è un truffatore, proprio come il padre di suo figlio, rinchiuso al momento in carcere.

Quattro puntate, otto episodi, per Lontano da te

La nuova fiction Lontano da te è composta in tutto da quattro puntate. Protagonisti della storia Megan Montaner, conosciuta ai più per il ruolo di Pepa ne Il Segreto, e Alessandro Tiberi, volto di tante fiction e film italiani. La serie racconta la storia di Candela e Massimo, che si incontrano per caso all’aeroporto di Praga. Tra i due è odio a prima vista ma una volta tornati nei rispettivi paesi, si rivedono sotto forma di “visioni”. Una sorta di magia lega Candela e Massimo e scombussola le vite di entrambi. Vite che non possono essere più che diverse: Candela è una disordinata ballerina di flamenco che vive a Siviglia, l’ex compagno è in carcere per truffa e l’ha lasciata sola con un figlio di nove anni; Massimo fa parte della ricca borghesia imprenditoriale, fa l’amministratore delegato nell’azienda di famiglia e trascina da diversi anni il fidanzamento con Francesca.

Il cast della nuova fiction Mediaset Lontano da te

Tra gli attori italiani di Lontano da te ci sono il già citato Alessandro Tiberi ma pure Valeria Bilello, che interpreta il ruolo di Francesca. La Bilello, ex veejay di Mtv, è un’apprezzata attrice conosciuta in Italia e all’estero. Negli Stati Uniti e in Europa Valeria è nota soprattutto per il ruolo di Lila nella serie tv Netflix Sense8. Tra i talenti di casa nostra della serie spiccano anche l’attrice teatrale Pamela Villoresi e l’ex di Gomorra Antonio Zavatteri.