Alessandro Tiberi: la compagna e i figli sul set di Lontano da te

Alessandro Tiberi innamorato alla follia della moglie e dei figli

Alessandro Tiberi non riesce proprio a fare a meno della sua famiglia. Come confidato in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, l’attore si è portato dietro compagna e figli durante le riprese di Lontano da te, la nuova fiction Mediaset che lo vede protagonista insieme alla collega spagnola Megan Montaner. La serie è una co-produzione italo-spagnola ed è stata girata tra Siviglia e Roma. Tiberi ha deciso di non affrontare il trasferimento in Andalusia da solo ed è così arrivato con la compagna Michela e i figli Dalia e Gregorio, che sono ancora molto piccoli. Un’esigenza dettata dalla voglia di Alessandro – famoso in Italia soprattutto per i ruoli in Tutto può succedere e in To Rome With Love – di essere un marito e un padre sempre presente nonostante il lavoro.

Lontano da te: la confessione di Alessandro Tiberi

“La mia famiglia è magica. Vivo da dieci anni con la mia compagna Michela e ho due figli, Dalia, di 7 anni, e Gregorio, dfi 4. Sono un papà molto presente, appena non sono impegnato sul set mi piace trascorrere tutto il mio tempo con i miei eredi. Quando abbiamo girato Lontano da te e sono stato costretto a trasferirmi per quasi due mesi a Siviglia… ovviamente mi sono portato dietro tutta la famiglia”, ha ammesso Alessandro Tiberi, che si è sempre tenuto lontano dal mondo del gossip.

Chi è la compagna dell’attore Alessandro Tiberi

Michela, la compagna di Alessandro Tiberi, si occupa di casting per il mondo dello spettacolo. Svolge quindi un lavoro affine a quello dell’attore, con il quale è felicemente impegnata da un decennio. I due non sono al momento sposati.