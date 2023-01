Lol – Chi ride è fuori 3: svelati la data di uscita e l’ospite speciale

Ancora un paio di mesi e gli iscritti di Amazon Prime Video potranno finalmente tornare a farsi quattro sane risate: nelle scorse ore, infatti, sulle pagine online della trasmissione comica è apparsa la data di uscita ufficiale della terza stagione di Lol – Chi ride è fuori, il simpatico format diventato un vero e proprio fenomeno social negli ultimi tempi.

Amazon Prime Video ha ufficializzato una volta e per tutte che la terza attesissima stagione dello show di Prime Video sarà disponibile a partire dal prossimo 9 marzo. Neanche per questa occasione, ad ogni modo, la piattaforma ha deciso di rilasciare tutti gli episodi in blocco. Al fine di creare un po’ di “hype” sul vincitore, questa terza stagione sarà caricata su Prime con i primi quattro episodi il 9 marzo, mentre le due puntate finali saranno disponibili online a partire dalla settimana successiva, dal 16 marzo. Il comedy show, registrato nelle scorse settimane, sarà inoltre disponibile in 240 Paesi in tutto il mondo.

Il cast di Lol – Chi ride è fuori 3 al completo

Se fino a quest’oggi la data di caricamenteo di Lol – Chi ride è fuori 3 ancora non era stata svelata dalla piattaforma di streaming, non lo stesso si può dire del cast, già noto da mesi. A partecipare a questa nuova edizione del format saranno Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Nino Frassica, Paolo Cevoli, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Fabio Balsamo, Marta Filippi, Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina.

Confermata da Amazon Prime anche la presenza di uno special guest: per l’occasione tornerà infatti il comico Maccio Capatonda, vincitore della scorsa edizione, che dovrebbe fare capolino nel colorato studio dello show per cercare di far “crollare” i concorrenti. Confermatissimi in sala regia anche Fedez e Frank Matano, che dovranno tenere d’occhio i concorrenti e proporre loro varie prove.

Anche stavolta, infatti, gli iscritti di Amazon Prime assisteranno alle esilaranti scene già viste nelle precedenti edizione: in Lol – Chi ride è fuori un gruppo di vip viene chiuso in una stanza per diverse ore e ogni concorrente deve riuscire a resistere fino all’ultimo senza ridere (e nemmeno sorridere, causa ammonizione).