Migliaia di persone in queste ore stanno omaggiando Gianluca Vialli, sportivo esemplare dalla poderosa sensibilità umana. Tra i tanti messaggi di cordoglio, uno è stato rilanciato da tutte le agenzie stampa: quello di Fedez, che ha raccontato, come già fatto in precedenza, di aver sentito di recente il compianto ex calciatore e di aver avuto da lui un forte sostegno morale ed emotivo, seppur non lo ha mai incontrato di persona (per chi non lo sapesse il rapper e Vialli hanno entrambi avuto, in forme differenti, un tumore al pancreas). L’attivista Serena Doe Mazzini, ascoltate le dichiarazioni del marito di Chiara Ferragni, lo ha punzecchiato (da sottolineare che non lo ha nominato esplicitamente ma è evidente che si sia riferita a lui). Fedez ha risposto a muso duro. Ed è dopo tale scambio di ‘cortesie’ che nella querelle si è inserita Selvaggia Lucarelli.

“Scusate, sono in Nepal e perdo pezzi, ma se non ho capito male Fedez ha accusato Serena Doe di fare pubblicità al suo podcast parlando di lui (che tra l’altro manco aveva citato) e del suo messaggio di cordoglio per la morte di Vialli”. Così ha esordito in una Story Instagram la Lucarelli. Subito dopo ne ha divulgata una seconda, facendo notare un capo d’abbigliamento indossato dal rapper nel video dedicato a Vialli: “Su quello che ha detto Fedez preferisco non esprimere opinioni, se non sbaglio, però, il suo accorato messaggio di condoglianze è tutto realizzato con la t-shirt del suo podcast, in vendita sullo store apposito”.

Per farla breve, la giornalista ha sostenuto che si è innanzi a quel classico caso in cui il bue dà del cornuto all’asino.

Lo scontro tra Fedez e Serena Doe sul messaggio di cordoglio del rapper a Gianluca Vialli

Ma che cosa ha detto di preciso Fedez? E come Serena Doe lo ha pungolato? L’artista e imprenditore milanese, come poc’anzi accennato, poco dopo che è stata divulgata la notizia del decesso di Gianluca Vialli, è balzato su Instagram, esprimendosi in questi termini:

Purtroppo ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli. Faccio questo video per ricordarlo perché, pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile: abbiamo subito tutti i due lo stesso intervento per due patologie diverse. Avremmo dovuto vederci, ci eravamo promessi di fare la foto con la nostra cicatrice. Condoglianze alla famiglia e un saluto grande a Gianluca: sono veramente costernato dal non essere riuscito a conoscerti più a fondo. Pur avendo avuto una conoscenza epistolare e telefonica mi hai dato tanto ed è giusto che le persone lo sappiano”.

Serena Doe, captato il messaggio, lo ha criticato indirettamente con il seguente intervento: “Lunedì ritorna “Il sottosopra” (è un seguito podcast, ndr), ma visto che oggi c’è chi dichiara di essere rammaricato dal non avere la foto con il morto del giorno, qui una puntata con un pensiero che condivido sul tema“. Il passaggio relativo alla “foto con il morto” ha fatto andare su tutte le furie Fedez, che ha accusato l’attivista di voler creare trambusto mediatico soltanto per promuovere il podcast “Il sottosopra”.

Selvaggia Lucarelli ha acceso i riflettori sulla t-shirt del rapper. E così è stata servita l’ennesima polemica. Una cosa è certa: Vialli, se potesse ancora esprimersi su tale vicenda in cui ci è finito il suo nome, tirerebbe un grande sospiro di sconforto e di disappunto. Lui, che della estrema riservatezza e delle parole calibrate ne ha fatto uno stile di vita, senza dubbio non apprezzerebbe.