Lol – Chi ride è fuori 3: svelato il cast ufficiale, chi sono i concorrenti

Questo pomeriggio, dopo aver sparso online molti indizi vari ed eventuali, Amazon Prime Video ha finalmente svelato via social in forma ufficiale quello che sarà il cast al completo della terza edizione di Lol – Chi ride è fuori, il divertente format diventato ormai un vero e proprio cult.

L’annuncio è giunto sul profilo Instagram del programma, che con un video di presentazione ha rivelato i volti dei dieci concorrenti che si imbarcheranno molto presto in una sfida all’ultima risata. I personaggi che la piattaforma di streaming ha scelto di includere nel progetto sono dunque Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Nino Frassica, Paolo Cevoli, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Fabio Balsamo, Marta Filippi, Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina.

In generale, rispetto alle edizioni precedenti, si è scelto di puntare su un cast particolarmente conosciuto soprattuto dal pubblico più adulto della piattaforma. C’è infatti poco spazio per le classiche giovani star del web (eccezion fatta forse solo per l’attrice Marta Filippi) mentre per il resto la trasmissione ha voluto puntare su comici storici di Zelig come Paolo Cevoli, ma anche un volto noto di Mai dire Gol come Herbert Ballerina (storico collega di Maccio Capatonda, vincitore della seconda edizione).

Marina Massironi è invece un volto che i telespettatori ricorderanno con nostalgico piacere alla luce delle sue numerose vecchie collaborazioni con Aldo Giovanni e Giacomo. Ci sono poi la storica coppia Luca e Paolo, la loro collega di Camera Café e Quelli che Brenda Lodigiani, l’affascinante attore Cristiano Caccamo, il clamoroso Nino Frassica (che potrebbe regalare grandi soddisfazioni) e infine la quota The Jackal ormai inevitabile rappresentata da Fabio Balsamo.

Per il resto, tornano al comando della cabina di regia Fedez e Frank Matano, che avranno il compito di controllare chi dei concorrenti finirà per ridere per primo, mettendoli alla prova con sfide e provocazioni varie. Nel format, i concorrenti devono infatti resistere quanto più tempo possibile senza ridere alle battute e agli sketch dei loro sfidanti.

Nulla è dato sapere, almeno per il momento, sulla data del caricamento in piattaforma di Lol 3 su Amazon Prime, che verrà annunciata prossimamente.