Lol – Chi ride è fuori 2, ci sarà anche Lillo Petrolo: che ruolo avrà il comico

L’attore romano tornerà, stavolta non in qualità di concorrente, nella seconda stagione del comedy show di Amazon Prime Video

Manca poco: la seconda stagione di Lol – Chi Ride è Fuori sta per debuttare. Il fortunato programma targato Amazon Prime Video tornerà tra poche settimane con un’edizione nuova di zecca e un cast di comici tutto diverso. Gli unici volti che saranno presenti anche nella seconda stagione sono Fedez, Frank Matano e Lillo Petrolo. Quest’ultimo, stavolta, ricoprirà il ruolo di “special guest”.

Nel pomeriggio del 24 gennaio 2022 i canali social di Amazon Prime Video hanno annunciato la presenza, in qualità di “special guest”, di uno dei protagonisti della prima stagione di Lol-Chi Ride è fuori: Lillo Petrolo. Il comico 59enne, parte del duo Lillo & Greg, l’anno scorso ha letteralmente spopolato con la sua interpretazione di “Posaman” e con il suo tormentone “So’ Lillo”, classificandosi sesto. Il vincitore della prima edizione del gioco è stato il napoletano Ciro Priello, membro dei The Jackal.

L’annuncio è subito rimbalzato in rete grazie anche alla spinta di Fedez, confermato conduttore del programma insieme al comico Frank Matano subentrato al posto di Mara Maionchi. Il rapper ha subito ricondiviso il post della piattaforma streaming ai suoi milioni di followers. A quanto pare Lillo, chiamato “l’arma letale della risata”, avrà il compito di far vacillare i partecipanti al gioco che, com’è noto, per aggiudicarsi la vittoria devono riuscire a non ridere.

Lol – Chi ride è fuori, seconda stagione ai nastri di partenza

I fan del format, ovviamente, non vedono l’ora di sapere se il comico romano riproporrà i suoi pezzi forti o si inventerà qualcosa di nuovo. I primi episodi della seconda stagione di Lol – Chi Ride è Fuori saranno disponibili il 24 febbraio 2022. L’annuncio della data di uscita del comedy show è stato dato da Amazon Prime Video il 17 gennaio 2022 in occasione del Blue Monday. La piattaforma streaming ha quindi voluto rallegrare quello che si dice essere il giorno più triste dell’anno. Come quella dell’anno scorso questa edizione sarà divisa in due parti, generando così molta suspense nel pubblico impaziente di vedere chi vincerà. Il 24 febbraio 2022, infatti, usciranno solo i primi 4 episodi del programma. Gli ultimi tre saranno pubblicati il 3 marzo.

Nel cast della seconda stagione di Lol ci sono comici davvero promettenti, pronti a dar vita a gag memorabili. Tra essi figura anche Diana Del Bufalo, di recente finita in una bufera mediatica per le sue affermazioni sul vaccino anti-Covid. In molti hanno addirittura ipotizzato la sua espulsione dal programma, subito smentita. Ciò non accadrà in quanto lo show è stato registrato molto tempo prima dell’accaduto e probabilmente eliminare la presenza dell’attrice avrebbe enormi ripercussioni sull’intera stagione.