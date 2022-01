Lol-Chi ride è fuori 2: svelata la data di inizio, l’annuncio di Prime Video

Annunciata la data di inizio del comedy show Lol – Chi ride è fuori 2: l’attesa seconda stagione del programma targato Amazon Prime Video sarà disponibile tra poco più di un mese: il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è giovedì 24 febbraio 2022. A rendere nota la notizia è stato Amazon che sui suoi profili ufficiali social, lungo la mattinata di lunedì 17 gennaio, quella del cosiddetto “Blue Monday”, ha pubblicato un video per informare i propri utenti.

Per la seconda edizione ci sarà un importante cambio di guardia alla conduzione: Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, ricoprirà di nuovo il ruolo di timoniere dello show; chi invece non ci sarà è Mara Maionchi. Al suo posto ecco il comico e attore Frank Matano, già protagonista della prima stagione di Lol – Chi ride è fuori, dove ha dato spettacolo con Stefano Belisari, conosciuto da tutti per essere il perno dello storico gruppo Elio e le Storie Tese.

Lol – Chi ride è fuori 2: concorrenti ufficiali

E per quanto riguarda il 24 febbraio 2022? Chi ci sarà nel nuovo cast? Anche quest’anno saranno dieci i campioni della risata che si sfideranno. Ne vincerà uno solo, colui o colei che riuscirà a mantenere più serietà in una gabbia di matti, impresa mica da poco. Questo l’elenco completo dei concorrenti:

Virginia Raffaele

Mago Forest

Diana Del Bufalo

Maccio Capatonda

Corrado Guzzanti

Marina Di Biase

Tess Masazza

Alice Mangione

Gianmarco Pozzoli

Max Angioni

Lol – Chi ride è fuori 2: Diana Del Bufalo ci sarà

Diana Del Bufalo ci sarà, a differenza di quanto riportato da alcune indiscrezioni circolate di recente. Indiscrezioni che hanno mormorato che dopo il caso del ‘vaccino’ (la giovane interprete non si è vaccinata contro il Covid, a detta sua per problemi di salute), la comica romana sarebbe stata fatta fuori dal Comedy Show di Amazon. Nulla di vero: pochi giorni fa la De Bufalo, intervistata dal quotidiano Il Messaggero, ha bollato tutte le voci sul suo conto come fake news, sottolineando inoltre che le riprese di Lol – Chi ride è fuori 2 sono già state effettuate da un pezzo. Insomma, l’attrice sarà mostrata in video.