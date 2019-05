Live-Non è la d’Urso: svelata la data dell’ultima puntata

Live-Non è la d’Urso, quando andrà in onda l’ultima puntata del nuovo programma di Barbara d’Urso?

Dopo la fine di Domenica Live, avvenuta domenica 19 maggio, un altro programma di Barbara d’Urso è giunto al termine? Parliamo di Live-Non è la d’Urso, il nuovo format di Canale 5 in cui per la prima volta il pubblico diventa parte integrante del programma, grazie all’app infatti i telespettatori possono dire la loro su chi hanno preferito nei dibattiti con le ormai famose sfere bianche sia chi invece non è piaciuto. Tanti gli ospiti che Barbara d’Urso ha avuto nel corso delle puntate, ma Live non è in dirittura di arrivo. Come svela Davide Maggio, Live-Non è la d’Urso finirà il 19 giugno e la conduttrice chiuderà così anche un altro dei suoi programmi, mentre continua il Grande Fratello.

Live-Non è la d’Urso: tutte le esclusive del programma della d’Urso

Sono stati davvero tanti gli ospiti che sono arrivati nel corso delle puntate a Live-Non è la d’Urso, e tanti altri ne arriveranno. Fino al 19 giugno, il programma continuerà ad allietare i mercoledì sera degli italiani con grandi sorprese e ospiti. Probabilmente, il momento più commovente dell’intero format è stato quello che ha visto protagonista Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro che ha ritrovato la mamma biologica dopo 34 anni. Dopo questa splendida notizia, Paola però vuole anche cercare il padre. Lei sa chi è, ma dall’altra parte sembra esserci un grosso muro che non consente il riconoscimento. Sicuramente le notizie sulla Caruso non si arrestano qui e Barbara ne parlerà senza dubbio nelle prossime puntate.

Live-Non è la d’Urso va in vacanza dal 19 giugno: quale programma lo sostituirà?

L’estate sta arrivando e la maggior parte dei programmi che seguiamo da settembre stanno per finire. Dopo Domenica Live, Barbara d’Urso il prossimo 19 giugno saluterà anche il pubblico serale di Live. Al suo posto, con molta probabilità, verrà trasmesso Riviera, la serie tv prodotta da Sky che si anticipa già una storia complessa ed avvincente.