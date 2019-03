Live-Non è la d’Urso seconda puntata: svelato il nome del primo ospite

Ospiti seconda puntata Live-Non è la d’Urso: ci sarà Brigitte Nielsen

Brigitte Nielsen sarà la protagonista della seconda puntata di Live-Non è la d’Urso, in onda su Canale 5 mercoledì 20 marzo. È stata Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 a svelare la prima ospite del suo show serale. “Un’esclusiva internazionale, dopo il parto non è mai stata in televisione. Sarà in studio per la prima volta con tutta la sua famiglia”, ha precisato Barbarella. L’attrice danese è diventata mamma per la quinta volta la scorsa estate. La piccola Frida, frutto dell’amore con il marito Mattia Dessì, è arrivata all’età di 54 anni. Una scelta che ha diviso l’opinione pubblica e di cui se ne parlerà sicuramente in studio, come già accaduto la scorsa settimana con Heather Parisi, che ha avuto due gemelli a 50 anni. Non solo: Brigitte avrà qualcosa da dire pure sul figlio Aron Nielsen, attualmente impegnato in Honduras come naufrago dell’Isola dei Famosi.

Chi sono gli altri ospiti di Live-Non è la d’Urso

Al momento non è noto chi prenderà parte alla seconda puntata di Live-Non è la d’Urso oltre Brigitte Nielsen. Barbara d’Urso, come già accaduto la settimana scorsa, svelerà le sue carte a poco a poco. Intanto si gode il successo della prima puntata che ha avuto un ottimo riscontro. La prima puntata dello show è stata seguita da circa tre milioni di telespettatori con uno share del 17.1% di share. Dunque è stato ampiamente raggiunto e superato l’obiettivo di rete: Mediaset ha infatti chiesto alla conduttrice napoletana di arrivare al 12% di share.

Live-Non è la d’Urso è già un successo su Canale 5

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, in una nota stampa ha fatto sapere: “Complimenti a Barbara, un’assoluta fuoriclasse, professionista insostituibile. Live-Non è la d’Urso si è aggiudicata gli ascolti tv confermandosi leader assoluto della serata. Il suo entusiasmo, la sua determinazione, l’empatia che trasmette nel raccontare personaggi e storie, anche in questa nuova sfida della prima serata, attraversano lo schermo coinvolgendo come sempre i telespettatori”.