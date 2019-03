By

Ascolti tv mercoledì 13 marzo 2019: ottima partenza per il nuovo programma di Barbara d’Urso

Chi ben comincia… è a metà dell’opera! E Barbara d’Urso è partita alla grande con il suo nuovo programma serale, Live-Non è la d’Urso. La prima puntata dello show è stata seguita da circa tre milioni di telespettatori con uno share del 17.1% di share. Dunque è stato ampiamente raggiunto e superato l’obiettivo di rete: Mediaset ha infatti chiesto alla conduttrice napoletana di arrivare al 12% di share. Con la prima puntata – che ha visto tra gli ospiti Albano, Loredana Lecciso, Fabrizio Corona (che ha fatto una promessa alla d’Urso) ed Heather Parisi – Barbarella è riuscita ad ottenere quel numero e addirittura a superarlo.

I ringraziamenti di Barbara d’Urso su Instagram

Come sempre non sono mancati sui social network i ringraziamenti di Barbara d’Urso. “Boom!!!!! Ieri sera Live ha vinto la serata!!!! 17,14% di share!! Picco d’ascolto di 4 milioni 310 mila spettatori alle 21,59 e picco di share del 26,02% alle 24,36!!! Un risultato incredibile soprattutto per un programma nuovo!!!! VI AMOOOOOOOOOOOOO”, ha scritto la presentatrice Mediaset.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, in una nota stampa ha fatto sapere: “Complimenti a Barbara, un’assoluta fuoriclasse, professionista insostituibile. Ieri Live-Non è la d’Urso si è aggiudicata gli ascolti tv confermandosi leader assoluto della serata. Il suo entusiasmo, la sua determinazione, l’empatia che trasmette nel raccontare personaggi e storie, anche in questa nuova sfida della prima serata, attraversano lo schermo coinvolgendo come sempre i telespettatori. Grazie e complimenti a Barbara, al suo talento genuino e al prezioso lavoro di tutta la grande squadra Videonews”.

Ascolti tv: La porta rossa si difende bene su Rai 2

Su Rai 2 si è difesa bene la seconda stagione de La porta rossa, con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. La penultima puntata della fiction è stata seguita da 2 milioni e mezzo di telespettatori, pari all’11.5% di share. E la Champions League? Il match Bayern Monaco-Liverpool ha appassionato su Rai 1 tre milioni di telespettatori con il 14.5% di share.