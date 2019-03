Corona chiede scusa a Barbara d’Urso e poi fa una promessa importante

Il confronto tra Fabrizio Corona e Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Fabrizio Corona si è scusato Barbara d’Urso. L’ex re dei paparazzi è stato ospite della prima puntata di Live-Non è la d’Urso, il nuovo show in prime time di Canale 5. Corona è rimasto in studio per poco: alle 23 è dovuto scappare per via di un’ordinanza del giudice. Ma è riapparso nel programma in collegamento, in diretta dalla sua casa. Nel faccia a faccia con la d’Urso, Fabrizio ha subito chiesto scusa alla conduttrice. “Ho sbagliato io per primo, i figli non si toccano”, ha dichiarato l’ex marito di Nina Moric. Tempo fa Corona ha diffuso alcune foto del figlio della d’Urso, Emanuele Berardi, mentre fumava una sigaretta fai da te: il reporter aveva insinuato che quella fosse una canna. “Il primo a sbagliare con te sono stato io. Quando si combatte bisogna lasciare fuori i figli. Ti chiedo scusa per tuo figlio”, ha ammesso Corona. “Accetto le tue scuse, non so se mio figlio farà lo stesso”, ha replicato Carmelita. Fabrizio ha poi approfittato di questo spazio in tv per chiedere nuovamente scusa a Riccardo Fogli dopo quanto accaduto all’Isola dei Famosi. “Ha sofferto molto. Il messaggio di Jeremias e Cecilia Rodriguez mi hanno aiutato a capire”, ha confidato.

Barbara d’Urso a Fabrizio Corona: “Proteggi tuo figlio”

Dopo l’incontro faccia a faccia, Fabrizio Corona è tornato a casa. Qui si è collegato con la studio di Live-Non è la d’Urso, dove si è scontrato con gli opinionisti chiamati dalla produzione. Ovvero Mauro Coruzzi, Antonella Boralevi, Enrica Bonaccorti, Alessandro Cecchi Paone, Alessandro Sallusti. Tra le varie dichiarazioni Barbara ha invitato Corona a prendersi cura del figlio Carlos, che oggi ha 16 anni. “Ti ho già detto che quando ho visto Carlos in tribunale vestito come te non mi è piaciuto. Abbiamo parlato a lungo di questa cosa, tu mi hai spiegato le tue ragioni. Ma ti prego: proteggi tuo figlio”, ha domandato la conduttrice napoletana. “Te lo prometto”, ha assicurato Corona.

I complimenti di Fabrizio Corona per Barbara d’Urso

L’ospitata di Fabrizio Corona a Live-Non è la d’Urso si è conclusa con gli elogi dell’uomo alla d’Urso. “Non ci vediamo da nove anni ma più passa il tempo e più diventi bella”, ha confessato Corona.