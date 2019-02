Brigitte Nielsen mamma della quinta figlia a 54 anni: “Devastante e costoso”

Brigitte Nielsen mamma a 54 anni: il percorso duro e faticoso prima di dare alla luce Frida

Brigitte Nielsen all’età di 54 anni ha dato alla luce la sua quinta figlia lo scorso luglio. Del lungo percorso prima di diventare madre e dei tentativi falliti con la fecondazione assistita l’ex signora Stallone ne ha parlato recentemente in un’intervista rilasciata al Guardian. Le probabilità di avere successo erano solo del 2,5%, ma Brigitte ce l’ha fatta. Queste scelte, però, non sempre sono facili da seguire. “Ci sono un sacco di medicine da prendere. È molto costoso. Pensi sempre che resterai incinta, ma la maggior parte delle volte ti chiamano per dirti: Mi dispiace” ha raccontato la Nielsen. “È devastante. Il tuo partner deve essere convinto quanto te, a meno che tu non sia una donna che vuole avere un bambino da sola. Devi essere realistica e, se sei più grande, le probabilità di riuscita sono contro di te”.

Brigitte Nielsen: perché ha tenuto segreta la sua gravidanza

Brigitte Nielsen ha raccontato poi di aver tenuto segreta la sua gravidanza per un motivo preciso i primi mesi. Fatti i controlli iniziali fu il dottore a consigliarle di non dire nulla. “Se fossi in te non lo direi a nessuno finché non avrai superato le 27 settimane di gravidanza” le disse il medico, proprio perché alti erano i rischi e basse le possibilità di successo. Le critiche ricevute per via della sua età? “Alcuni lo trovano ridicolo, altri lo trovano orribile” ha dichiarato “Ma ricevo un sacco di lettere ed e-mail di donne entusiaste che mi dicono che ho dato loro coraggio”. Brigitte, in merito alla sua esperienza, ha poi spiegato: “È stato duro, logorante e complicato. Avevo solo il 2,5% di possibilità, almeno cosí mi avevano detto i medici, ma io non ho mollato”.

Brigitte Nielsen sbarca all’Isola dei famosi? L’indiscrezione

Brigitte Nielsen, almeno stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, potrebbe presto sbarcare a l’Isola dei Famosi per fare una sorpresa al figlio Aaron. La notizia data dal giornale, però, non è stata ancora confermata.