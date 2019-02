Isola dei famosi anticipazioni: Brigitte Nielsen in Honduras per fare una sorpresa al figlio Aaron? L’indiscrezione

Brigitte Nielsen potrebbe volare presto in Honduras per fare una sorpresa al figlio Aaron, al momento nel cast dei naufraghi dell’Isola dei famosi. A riportare la notizia, in anteprima, è stato stamattina il settimanale Oggi. Nel giornale, a dire la verità, non è stata data per certa la partenza dell’ex signora Stallone. A Cologno Monzese, però, pare che giri voce su un suo imminente arrivo a l’Isola in qualità di ospite. Brigitte Nielsen dovrebbe stare lì per un breve periodo, se per una notte (come fece Paola Barale) o se per una settimana però non è stato detto. Certo è che, considerando il carattere forte della Nielsen e la sua personalità, la mamma di Aaron potrebbe far parlare di sé a l’Isola.

Isola dei Famosi: Brigitte Nielsen pronta a mettersi in gioco? Tutto quello che sappiamo sulla sua partecipazione al reality

Quello che sappiamo di Brigitte Nielsen e della sua partecipazione a l’Isola dei famosi, almeno fino ad ora, è che il suo arrivo in Honduras sarebbe stato pensato come una sorpresa per il figlio Aaron. La Nielsen, dunque, non sbarca sull’Isola come concorrente ma, come già accennato sopra, come ospite. Della sua partenza, bisogna dirlo, si è parlato però al condizionale. Adesso dunque, oltre che la conferma, dobbiamo solo aspettare di capire quale sarà il suo ruolo e cosa gli autori del reality intendono per “breve periodo”. La risposta a queste domande, però, è probabile che l’avremo solo quando la “sorpresa” di Brigitte ad Aaron sarà confermata.

Isola dei Famosi: in bilico la partecipazione di Paolo Brosio

Paolo Brosio ha lasciato l’Isola dei famosi? È questo che i telespettatori del programma si stanno chiedendo da diversi giorni. Il naufrago, che ha lasciato i suoi compagni di avventura per dei controlli medici, al momento non è ancora rientrato in gioco.