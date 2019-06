Gli ospiti di mercoledì 5 giugno 2019 a Live-Non è la d’Urso

Nuova scoppiettante puntata di Live-Non è la d’Urso. Come svelato in anteprima da Dagospia, nell’appuntamento di mercoledì 5 giugno Barbara d’Urso tornerà ad occuparsi del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Negli studi milanesi di Canale 5 tornerà Pamela Perricciolo, conosciuta ai più con il nome di Donna Pamela, e pure il finto marito di Eliana Michelazzo, Simone Coppi. Ma la conduttrice napoletana riserverà un ampio spazio anche a Marco Carta, finito di recente al centro della cronaca per via del suo arresto avvenuto a Milano sabato primo giugno. Per il cantante sardo si tratta della sua prima apparizione televisiva dopo le ultime vicende che lo hanno visto protagonista.

La telefonata tra Barbara d’Urso e Marco Carta

Proprio a Pomeriggio 5, nella puntata in onda lunedì 3 giugno, Barbara d’Urso ha parlato della telefonata fatta a Marco Carta subito dopo il suo arresto. Come raccontato dalla presentatrice, Marco ha prontamente ammesso al telefono di non avere nulla a che fare con il furto avvenuto a La Rinascente di Milano. L’ospitata a Live-Non è la d’Urso sarà occasione per il vincitore di Amici e del Festival di Sanremo 2009 di chiarire la sua posizione.

Ancora guerra tra Donna Pamela e Eliana Michelazzo

A Live-Non è la d’Urso si tornerà a parlare della faccenda che lega Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e Pamela Prati. Nelle ultime settimane l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare a numerosi sfoghi contro l’ex amica e socia.