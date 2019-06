Eliana Michelazzo senza freni: ennesimo sfogo nel cuore della notte

Eliana Michelazzo si sfoga: il lungo e duro messaggio nel cuore della notte

Il caso scoppiato dopo l’annullamento delle nozze di Pamela Prati ha coinvolto e travolto anche le sue agenti e socie, ovvero: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo (alias Donna Pamela). Dopo tutta una serie di indagini e nuove verità emerse, Eliana Michelazzo ha deciso recentemente di raccontare la sua versione dei fatti a Live – Non è la d’Urso. Le sue dichiarazioni, per svariati motivi, hanno catturato l’attenzione del pubblico da casa. I telespettatori, da allora, si sono letteralmente divisi. Se da un lato c’è stato chi si è detto disposto a credere alla sua buona fede, dall’altro in molti, nonostante tutto, hanno continuato a non fidarsi di lei. Per questo motivo, ancora oggi, c’è chi sul web (e non solo) attacca pesantemente la Michelazzo. Quest’ultima, stanca della situazione, si è lasciata andare in un lungo e duro sfogo stanotte, esprimendo a ruota libera i suoi pensieri.

Eliana Michelazzo a ruota libera: “Ho solo paura”

Un lungo messaggio su sfondo nero, scritto in terza persona, così Eliana Michelazzo ha dato voce ai pensieri che le affollavano la mente in piena notte. Con una serie di frasi riportate su Instagram Stories ha voluto raccontare (di nuovo) la sua verità, ribadendo alla fine quelle che sono le sue preoccupazioni attuali. “Eliana si preoccupava, si sentiva in colpa, Eliana era controllata, aveva indicazioni giornaliere e serali […] Eliana doveva dire cavolate perché era obbligata”, ha scritto l’ex agente di Pamela Prati. Uno sfogo che, alla fine, la stessa ha concluso scrivendo: “Eliana ora ha solo paura”.

Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo: l’attacco sui social

Eliana Michelazzo di essere stata “Manipolata” lo aveva affermato già la scorsa settimana, dopo la sua ospitata a Live – Non è la d’Urso. Sempre sui social, con una serie di video pubblicati su Instagram, ha puntato il dito contro Pamela Perricciolo. “Tradita da una sorella“, sono stati questi i termini usati dalla Michelazzo che, senza fare sconti, ha attaccato pesantemente la sua ex collega.