Eliana Michelazzo ancora contro Pamela Perricciolo: lo sfogo dopo Live – Non è la d’Urso

Le ultime vicende che hanno coinvolto Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo e Pamela Prati sembrano non voler giungere al termine. Tutte e tre, nelle ultime settimane, hanno raccontato a più riprese la propria verità, svelando nuovi retroscena sul matrimonio annullato della Prati. Oggi, dopo la puntata di Live – Non è la d’Urso (dove si è parlato di nuovo della questione), a ritornare sull’argomento è stata la Michelazzo in persona su Instagram. Quest’ultima, usando i suoi spazi sui social, si è scagliata di nuovo contro Pamela Perricciolo, ribadendo il suo parere e non riservando sconti alla sua ex collega.

Eliana Michelazzo si sfoga dopo Live – Non è la d’Urso: “Ero manipolata… costretta a dire delle cose”

“Ieri sera ho esagerato con le parolacce, chiedo scusa”, ha esordito dicendo su Instagram stories Eliana Michelazzo (riferendosi chiaramente alla sua ospitata di mercoledì 29 maggio a Live – Non è la d’Urso). “Io mi conosco, quando mi dicono che sono finta, che sono falsa, mi viene d’istinto essere così, maleducata e a volte anche aggressiva. So chi sono e non permetto a nessuno di giudicarmi perché nessuno può sapere quello che sto passando e che ho passato”, ha poi aggiunto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne visibilmente infastidita.

Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo: “È stata proprio pessima”

Parole al veleno Eliana Michelazzo ha indirizzato oggi anche a Pamela Perricciolo. “Ero costretta a fare determinate cose, a dire determinate cose, ero veramente manipolata a livello psicologico in tutto ciò che facevo. Ma quante cose non sapete…”, ha affermato la stessa. “Ho capito adesso che io ero circondata da sola gente che mi ha solo preso in giro, specialmente la mia ex sorella, è stata proprio pessima”, ha poi concluso Eliana. Ad oggi, dunque, riesce difficile pensare che lei e Pamela Perricciolo possano trovare presto un punto di incontro.